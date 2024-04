Padáky nad Teslíny připomenou rok 1942. Dopadlo to tenkrát moc špatně

/FOTO/ Kopule padáků, na nichž se v noci z 29. na 30. dubna 1942 snášeli k zemi v pozapomenuté oblasti Brd muži z československých paravýsadků Intransitive a Tin vyslaných z Londýna, nebyly pro tmu vidět. Však to také bylo cílem. Seskok parašutistů, který tuto událost připomene v sobotu 20. dubna hodinu po poledni, by však měl být pozorovatelný dokonale. Místo bude stejné; jen s odstupem 82 let.

Military car Club Plzeň. | Foto: archiv Hornického muzea Příbram