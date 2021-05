Od pondělka se pravidla změnila. Děti v mateřských školách se už netestují, na prvním stupni základních škol platí testování antigenním testem jednou týdně v pondělí (pokud školy nemají zajištěné odběry s PCR vyhodnocením). A střední Čechy patří mezi kraje, kde už se obnovila rotační výuka na druhém stupni; v tomto případě s prověřováním antigenním testem dvakrát za týden.

Platnost testu trvá jen 72 hodin

Pecková se nejvíc podivuje testování jednou týdně v pondělí. „Mám tomu rozumět tak, že pokud bude dítě testováno ve škole v pondělí ráno, může jít na sport jen do čtvrtečního rána? Protože pak bude test starší 72 hodin?“ klade svou otázku veřejně na twitteru. Test provedený ve škole totiž platí i na sportovišti – avšak jen v rámci lhůt, které jsou s daným typem spojovány. „Já jako rodič nechci lhát!“ zdůrazňuje hejtmanka.

Chápe to správně, řekla Deníku Dana Šalamunová z Krajské hygienické stanice Středočeského kraje. Pokud bylo ve škole zavedeno prověřování dětí na koronavirus PCR testem, platí výsledek týden. U antigenních testů je to skutečně 72 hodin. Jestliže by účast na tréninku vycházela na dobu po této lhůtě, bylo by skutečně třeba navštívit odběrové místo kvůli dalšímu testování. Některé kluby však mohou zorganizovat antigenní testování přímo u vstupu na sportoviště, aby děti (a hlavně jejich rodiče) zbavily komplikací.

Od kritiky k novým návrhům

Nespokojenost Pecková netají ani v souvislosti se situací ve školách. Jako dlouhodobá odpůrkyně antigenních testů ve školách (a zastánkyně PCR metody, když už se testovat musí) krčí rameny nad podobou státních opatření. „Bylo argumentováno, že když se budou antigenní testy dělat dvakrát týdně, význam mají. Jenže stát nevysoutěžil včas další testy, a tak testovat dvakrát nyní není potřebné. Děti ve školkách bez testů (zaplaťpánbůh), děti na prvním stupni jednou týdně, na druhém stupni dvakrát týdně, což by mělo vyjít, pokud si to stát dobře spočítal,“ zlobí se. I v souvislosti s tím, že požadavek na zajištění PCR testů pro všechny školáky, který Středočeský kraj a hlavní město adresovaly mistrům i premiérovi, zůstává už přes dva týdny bez odpovědi. „Dál pojedeme v antigenních testech – a ještě si je zařiďte sami,“ čílí se hejtmanka.

Upozornila, že se chystá protest v podobě petice starostů a ředitelů škol. „A také připravujeme s odborníky smysluplnou krajskou strategii neboli soubor opatření pro bezpečný provoz škol a školek v době epidemie; předáme ji státu,“ pochlubila se, že nová řešení už se vymýšlejí.