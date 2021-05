Výrazného zlepšení se ve středních Čechách dočkají silnice II. a III. třídy v místech, kde obce budovaly kanalizaci (nebo třeba opravovaly vodovod). Nově už na nich nemusí být pouze záplaty v místě výkopu, leckdy se po čase propadající: kraj připlatí obcím na opravu v celé šíři vozovky.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Petra Lejtnarová

Umožní to nově zřízený dotační fond homogenizace – jehož označení sice mnoho neprozradí a na první pohled nenadchne ani názvem, avšak na druhý pohled už je to jiná: jde o 100 milionů korun, které mají lidem vylepšit silnice; přímo v blízkosti jejich bydlišť. A to tak, aby vozovka byla nová kompletně: od obrubníku k obrubníku, vysvětluje náměstek hejtmanky s kompetencí pro oblast silniční dopravy Martin Kupka (ODS). Předpokládá, že díky této částce by se letos mělo podařit opravit 66,6 kilometru krajem spravovaných sinic. Ovšem: provedeno v režii obcí a měst. „Pro středočeskou silniční síť to bude výrazná injekce,“ míní Kupka.