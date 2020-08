Středočechům nabízí ČSSD své plány přehledně: v šesti bodech. Její lídr a kandidát na hejtmana Povšík, který je nyní na ministerstvu práce a sociálních věcí náměstkem své stranické kolegyně Jany Maláčové, slibuje, že v případě volebního úspěchu bude prosazovat mimo jiné zahájení výstavby krajských bytů, zlepšení dostupnosti lékařské péče či více míst v domovech pro seniory. Šestici volebních slibů dále doplňují položky „240 nových sportovišť“, „Lesy místo skladů“ a „Posílení veřejné dopravy“. Jako potvrzení toho, že strana vše myslí vážně, v neděli slavnostně připojili své podpisy nejen Povšík a trojice mužů, kteří v barvách ČSSD kandidují do Senátu, ale také všichni straničtí lídři z jednotlivých středočeských okresů. Tedy – naprostá většina: zúčastnili se všichni kromě Petra Patery, jenž v Mělníku působí jako strážník; zrovna měl službu.

To, že mezi zástupci středočeských okresů je hned třetina žen – jsou čtyři a mužů osm – ocenil při zahájení středočeské kampaně předseda strany a ministr vnitra Jan Hamáček. Také Středočech; stejně jako Povšík pochází z Mladé Boleslavi. Jedna z žen je ostatně hned dvojkou kandidátky: Povšíkovi „kryje záda“ Aneta Heřmanová z Kladna, jež je krajskou radní pro oblast sociálních věcí.

S výjimkou Josefa Řiháka z Příbrami, který je z minulosti známý i z hejtmanského působení, se všichni zástupci okresů podepisovali v červených tričkách s logem zeleného „eRka“, nepřehlédnutelné Škody 110R, jež byla v sedmdesátých letech ikonou československého automobilového průmyslu. Trička zjevně odkazují na pověstný červený svetr ministra Hamáčka, v němž na jaře vystupoval na tiskových konferencích vlády věnovaných opatřením proti šíření koronaviru – a zelená škodovka zase upozorňuje na auto, v němž Povšík během prázdninových měsíců cestoval po kraji.

Připomněl, že během tohoto putování viděl hodně věcí, které se mu nelíbí. Lidi nemající na bydlení. Obce, kterým chybí kanalizace, vodovody i kvalitní sportoviště. Logistické (tedy skladovací) haly, „které se rozlézají krajinou jak rakovina“. Spoustu kamionů, kterých je v kraji prý snad víc než much ve vzduchu. To vše prý chce změnit. Nevidí důvod, aby byl kraj plný skladů jako logistické centrum Evropy. Aby v krajských budovách bydleli cizí agenturní pracovníci, když by tam mohli žít tolik potřební učitelé, zdravotní sestry nebo silničáři. Aby pacienti „čekali tak dlouho na vyšetření, že dřív než lékař v bílém plášti si pro ně přijde zubatá“.

Tímto směrem chce podle vlastních slov napřít pozornost – a ne na podávání nesmyslných trestních oznámení. Zjevně šlo o rýpnutí do hnutí ANO, které je koaličním partnerem ČSSD na krajské i republikové úrovni – v tomto případě konkrétně do hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové a kauzy označované jako „trestní oznámení na záchranářku“. Zabrousil ostatně i do celostátní politiky, kdy se rovněž opřel do zástupce koaličního partnera. Dával do kontrastu působení a vystupování ministrů Hamáčka a Maláčové s činností ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, jež označil slovy „chaos a nekompetence“. Přirovnal ho ke králi z filmové pohádky Pyšná princezna, „pomatenému a starému“, který odvolával, co odvolal, a sliboval, co slíbil, až se stal směšným – zrovna tak, jako prý Vojtěch. A být pro smích je podle Povšíka to nejhorší, co se politikovi může stát…

S požehnáním trojice ministrů

Podpořit středočeské kandidáty do krajského zastupitelstva přijeli vedle Hamáčka rovněž místopředseda strany a ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček a dále ministr zemědělství Miroslav Toman, který byl představen jako zcela čerstvý člen strany. Na ministryni práce a sociálních věcí, jejíž účast byla také ohlášena, museli hosté počkat. „Ona přijede, ale až po oficiální části programu,“ omlouval ji Povšík. S tím, že jeho šéfové na ministerstvu připadl v neděli nesnadný úkol: obhajovat postoje ČSSD v televizním studiu; v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.

Ví, co dělat, ve vládě i v kraji

Sociální demokraté nyní podle Hamáčkových slov vyrazí ve středních Čechách do okresů, aby přesvědčovali lidi, že to, co chtějí dělat, je dobré pro Středočechy. Byť připouští, že strana v minulosti „udělala pár chyb – ale kdo neudělal“. Připomněl, že ČSSD je někdy vyčítáno, že je na politické scéně dlouho. V krizových chvílích to však podle něj znamená výhodu. „Když je zle, ukazuje se, že je dobře, když někdo ví, jak stát funguje,“ zdůraznil. A připojil, že ČSSD to ví i na úrovni kraje.

Povšík připomněl, že ve středních Čechách se za vlády ČSSD rozjela řada významných projektů: modernizace nemocnic, vybudování Galerie Středočeského kraje, výstavba rekreačního areálu Vrchbělá či budování Památníku národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech nebo Leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi. Nicméně už neřekl, že leckteré z těchto oceňovaných projektů jsou úzce spjaty se jménem nyní uvězněného exhejtmana Davida Ratha, jemuž on dělal náměstka. To by asi zase rádi zdůraznili oponenti.