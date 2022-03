Ať se sleva neprodraží: neplatné jízdenky nebude možné od dubna vrátit

Jízdné ve středočeské veřejné dopravě bude sice pro cestující s nárokem na slevu zdražovat až od počátku dubna, avšak pro pasažéry z řad dětí a mládeže od šesti let, studentů do věku 26 let a seniorů mezi 65 a 70 lety je to aktuální už nyní: předem zakoupené nevyužité jízdenky totiž nebude možné vrátit. Lidé je tak musí stihnout projezdit ještě do konce března.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Petr Málek

Upozorňuje na to centrála Pražské integrované dopravy (PID) s tím, že se to vztahuje i na jízdenky, které byly zakoupeny v mobilní aplikaci PID Lítačka – a od 1. dubna pozbudou platnosti. Důvodem, proč nebude umožněn zpětný odkup nevyužitých jízdenek, je nemožnost jejich kompenzace ze strany státu. Právě rolí státu vysvětluje zvýšení cen zlevněného jízdného krajská organizace IDSK; Integrovaná doprava Středočeského kraje: středočeské ceny odrážejí úpravu výše celostátních slev. Místo čtvrtiny běžného jízdného, jak jsou zvyklí dosud, budou cestující s nárokem na slevu platit jízdné poloviční. Poskytovaná sleva se totiž sníží ze 75 procent na 50 procent. Projeví se to jak na ceně za jednotlivé jízdy, tak v cenách předplatních kuponů. Motorkáři už nejsou hlavní dárci orgánů, na zákrok čeká přes tisíc lidí Změny cen zlevněného jízdného ve středních Čechách jsou od počátku dubna rozsáhlejší. Upraveny budou třeba platby držitelů průkazů ZTP a ZTP/P: na ty se nově bude vztahovat sjednocená sleva ve výši 75 procent z plné ceny jízdného, jež bude platit jak v autobusech (kde dosud tito lidé v rámci PID jezdí zdarma), tak na železnici. Ceny se nicméně zvýší pouze pro cestování v rámci tarifních systémů PID a SID po Středočeském kraji; v městské hromadné dopravě v Praze, z níž PID vlastně vzešla, zůstává vše beze změn. Prozatím se nic nezmění také na tom, že v příměstských autobusech PID jezdí zdarma senioři ve věku od 70 let. IDSK nicméně s odkazem na rozhodnutí krajských radních ohlašuje další úpravy tarifu, jež by měly platit od 12. června – a počítá se s tím, že lidé nad 70 let o svezení zdarma přijdou: i oni by měli platit poloviční jízdné. Také v tomto případě se jedná o rozsáhlejší změnu, zahrnující i speciální tarify pro jízdní kola a pro válečné veterány.

