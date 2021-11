Vlastní systém konstrukce nízkoenergetických domů vyvinuly Pavla Novotná a její sestra Kamila z Mladé Boleslavi. Vlastně naopak: byla to Kamila s pozdějším přispěním Pavly. Vedla k tomu zkušenost z pobytu v Austrálii, kam se Kamila odstěhovala v roce 2006. Podařilo se jí okoukat, co jinde skvěle funguje? Kdepak; spíš naopak. Hnacím motorem nápadu se stalo zjištění, jak tamní stavby nedokážou uspokojit nároky zhýčkaného Evropana.

Nízkoenergetické domy ecokit. | Foto: archiv Středočeského inovačního centra

K tomuhle závěru ale Kamila nedospěla hned. Jako spousta krajanů, které zákal svět protinožců, střídala práce – našinec se neváhá pustit do čehokoli a nestydí se dělat rukama, takže nebyl problém – a poznávala prostředí i kulturu. Rozhlížela se nicméně i po tamním trhu a podnikatelském prostředí. Takhle to po několik let bylo fajn. Pak ale přišly úvahy, že by nebylo od věci se usadit. A našetřené peníze proměnit v malý domeček, aby se nerozkutálely…