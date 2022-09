Naznačují to informace krajského úřadu, podle nichž je na vině přetrvávající nedostatek řidičů. Aby se co nejvíce podařilo omezit výpadky spojů, kraj prostřednictvím své organizace IDSK neboli Integrované dopravy Středočeského kraje snižuje nároky kladené na autobusy, které objednává pro zajišťování dopravní obslužnosti regionu. To má dopravcům pomoci alespoň částečně najít řešení.