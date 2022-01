Personální výpadky – tedy chybějící řidič – zapříčinily, že nejel první ranní autobusový spoj z Libáně na Jičínsku do Mladé Boleslavi a zpět a ráno také ze stejného důvodu nejel autobus z Nehvizd do Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi (následně pak nabíraly zpoždění i další ranní spoje na Brandýsku, Čelákovicku a Úvalsku, když tam byli povoláni z jiných linek šoféři se svými vozidly na záskok). V Praze kvůli vysoké nemocnosti řidičů nebylo ráno koho poslat na obsluhu trasy Třeboradice–Domov seniorů Ďáblice.

Časně ráno nevyjely také autobusy z Mladé Boleslavi do Horního Bousova, rovněž z Mladé Boleslavi do Prahy a později taktéž z Mladé Boleslavi přes Dolní Bousov do Sobotky. V těchto případech však nebyli důvodem chybějící lidé: projevily se technické závady. Porucha také po ránu přinesla komplikace v jízdách autobusu u Velkých Přílep. A u Říčan se stala nehoda s potřebou povolat jiný autobus.

I když řidiči chyběli, výraznější výpadky spojů veřejné dopravy očekávané v souvislosti s šířením koronavirové varianty omikron zatím ve středních Čechách nenastaly. Neznamená to ale, že by se dopravci nepotýkali s nesnázemi, řekl Deníku krajský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN). „Zatím se firmám daří přijímat taková opatření, aby většinu výpadků vykryly,“ konstatoval. Připouští však, že zvýšená nemocnost už opravdu začíná být vidět – a vyrovnávat se s tím, že chybí stále víc a víc lidí, už brzy nemusí klapnout.

Každý den nové informace

Od středy organizátoři dopravy na dispečinku PID přistoupí k operativnímu řízení provozu, kdy budou plánovat zajištění konkrétních spojů tak, aby se s lidmi, kteří budou k dispozici, podařilo obsloužit maximum cestujících. „Absolutní prioritou zůstávají školní spoje a spoje v dopravních špičkách pro cesty do a ze zaměstnání,“ uvedl za Integrovanou dopravu Středočeského kraje (IDSK) Oldřich Buchetka.

Co kdy pojede, se bude plánovat vždy na následující den – a cestujícím budou tyto informace k dispozici vždy od 19 hodin předchozího večera. Buchetka i Borecký shodně v té souvislosti odkazují na web pid.cz, údaje v mobilní aplikaci PID Lítačka či na stránky nebo kanál PID na facebooku, instagramu a twitteru.

„Nepůjde však vyvěšovat tištěná oznámení,“ upozornil radní, že při počtu 18 tisíc středočeských zastávek se tohle opravdu zvládnout nedá.

„Cílem je udržet co největší rozsah dopravy co nejdéle,“ řekl Deníku radní. Buchetka nicméně připomíná, že od pondělka příštího týdne je třeba počítat s dočasným zavedením modelu omezeného provozu s prodloužením intervalů, který se do značné míry podobá prázdninovému provozu – avšak se zachováním školních spojů. Platit to bude do odvolání; podle nynějších odhadů zhruba do poloviny února. I tak však nejsou záruky, že pojede všechno tak, jak se počítá. „Nelze vyloučit, že v jednotlivých případech nedojde k neočekávanému výpadku spojů, který může vyplývat z pozitivních záchytů v rámci povinného testování provozních zaměstnanců při příchodu na pracoviště,“ uvedl Buchetka.