V souvislosti s vyčíslením ekonomických dopadů na činnost kraje na to upozornil náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik (STAN). Výpadek je podle jeho slov vyčíslen „v řádu vyšších stovek milionů“, přičemž konkrétně hovoří o předpokladu ztrát ve veřejné dopravě za rok 2020 v souvislosti s pandemií ve výši 750 milionů korun.

Podle Michalika i dřívějších vyjádření krajského radního pro veřejnou dopravu Petra Boreckého (STAN) propad „bez přijetí opatření“ přímo ohrožuje zajišťování dopravní obslužnosti regionu v té podobě, jakou známe dosud. O jaká opatření jde, naznačují Boreckého slova, že vlivem dopadů koronavirové pandemie je mu souzeno vejít do krajské historie jako člověk, který lidem veřejnou dopravu „zdraží a zhorší“.

Ostatně navýšení tarifu Pražské integrované dopravy (PID), rostoucí se zvyšující se vzdáleností od hlavního města, už je schváleno středočeskými zastupiteli i pražskými radními. Nové ceny jízdného, jež se podle Boreckého zvednou v průměru o 25 procent, a v okrajových částech kraje o třicet, budou platit od 1. července.

Zjevně to není konec změn, ale teprve jejich počátek. Na to ostatně Borecký upozornil už v březnu, kdy středočeští zastupitelé zdražení schvalovali, a on nutnost tohoto kroku zdůvodňoval nejen koronavirovými dopady, ale především dorovnáním inflace, jestliže se ceny jízdného neměnily už po deset let, a zvýšenými náklady spojenými s provozem systému PID ve vazbě na takzvané pokračování integrace, začleňování dalších oblastí a tamních spojů.

Řada lidí začala používat automobily

Upozornil mimo jiné na chystané obří výdaje související s povinností zajišťovat od roku 2025 určené podíly veřejné dopravy bezemisně a nízkoemisně či na další vynucené investice na železnici, zejména v souvislosti se zaváděním evropského zabezpečovacího systému ETCS a s přechodem z jednosměrné trakce na střídavou. Rok co rok budou potřeba miliardy korun navíc.

Jestliže nyní náměstek Michalik zmiňuje i nutnost řešit koronavirové ztráty, naznačil, kudy se úsilí kraje v tomto směru ubírá. Jeho představitelé vedou jednání směřující k tomu, aby se na tom podíleli všichni, kteří mají s veřejnou dopravou cokoli společného. Od kraje, jenž podstatnou část dopravní obslužnosti objednává, přes obce i poskytovatele až po uživatele, tedy cestující.

„Když se o to podělíme, dá se to zvládnout,“ prohlásil. Posteskl si také, že ani nyní po odeznění koronavirové situace se do veřejné dopravy nevrátili všichni pasažéři, kteří ji využívali dřív. A není to kvůli tomu, že by nadále zůstávali na home office a necestovali. „Řada lidí dál používá osobní automobily,“ poznamenal. Prý je možné, že stále chtějí omezovat kontakt s ostatními a vyhnout se setkávání v autobusech a vlacích.

Jaké změny kraj chystá ve spolupráci s hlavním městem a Českými drahami, má radní Borecký podle Michalikových slov představit na chystané tiskové konferenci. Již v úterý 8. června chce informovat zástupce obcí a měst prostřednictvím internetového semináře. Mimo jiné má nabídnout odpovědi na otázky, které zajímají starosty i občany, tedy zda se chystá rušení spojů, jak to bude s dalším zdražováním jízdného, kolik mají na veřejnou dopravu doplácet obce, a také zda bude pokračovat začleňování dalších oblastí do PID.