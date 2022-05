Problémy se projevily dál od staveniště

Pro některé cestující bylo příjemným překvapením, že příjezd z Příbramska Strakonickou ulicí ke Smíchovskému nádraží byl vcelku plynulý; nenaplnily se obavy, že se kvůli uzavřené nájezdové rampě směřující doprava na most vytvoří kolona, v níž zůstanou trčet i autobusy, které ji ani za běžných okolností nevyužívají, protože míří přímo. Pro autobusy ostatně byly vyznačeny i nové vyhrazené jízdní pruhy – a první poznatky ukázaly, že ostatní řidiči tuto úpravu respektují. Vážnější problém spojený s dopadem silné individuální dopravy – jinými slovy: šlo o zácpu – se na té autobusové projevil na Strakonické až před devátou dopolední: kvůli koloně nabral půlhodinové zpoždění autobus směřující od Smíchovského nádraží do Jíloviště (a zdržení se následně nevyhnuli ani cestující mířící z Jíloviště do Mníšku pod Brdy).

Začala oprava Barrandovského mostu. V přilehlé ulici bourala dvě auta

Už po sedmé ranní zřejmě v té chvíli největší problémy vyvstaly ve Vídeňské ulici. Tou k centru Prahy zamířilo více řidičů sjíždějících z Pražského okruhu u Vestce než obvykle. Vzniklá kolona přinesla zdržení v řádu desítek minut (podle údajů správce dopravy Ropid až třičtvrtěhodinové) cestujícím v autobusech zajišťujících spojení Prahy s oblastmi Neveklovska v okrese Benešov i přímo Benešova a Týnce nad Sázavou s trasou po staré benešovské, stejně jako Jesenicka na Praze-západ i Kamenice na Praze-východ. Další kolona související s používáním nově otevřeného sjezdu z okruhu u Písnice přibrzdila dopravu v Libušské ulici v Praze – což přineslo až dvacetiminutové zdržení pro pasažéry v autobusech spojujících hlavní město s navazujícími regiony na Praze-západ: Dolnobřežanskem, Jílovskem a oblastmi Zvole či Březové-Oleška.

Zpoždění na dvou desítkách linek

Jako alternativní trasa pro dobu omezení na Barrandovském mostě se v metropoli logicky jeví také Komořanská ulice – a ani ta v pondělní ranní špičce koloně neunikla. Nezůstalo to bez následků pro veřejnou dopravu: i více než čtvrthodinová zpoždění nabíraly autobusy spojující lokality v jižní části hlavního města: Zbraslav, Komořany, Modřany, Libuš, Kunratice, Šeberov, Opatov a Háje. Je to linka 165 – nyní posílená, aby navazovala na vlaky spojující Zbraslav a Braník.

Když se ráno přehouplo v dopoledne, údaje Ropidu naznačily, že pražské silnice jsou skutečně „zasekané“ auty: kvůli silné individuální dopravě bylo hlášeno zpožďování spojů hned na 19 linkách městských a příměstských autobusů, ale také na čtyřech linkách tramvají. Situace se zklidnila před jedenáctou hodinou.

Jak si paprskem neuškodit? Laserová centra přivítala zvídavé návštěvníky

Organizátor systému veřejné dopravy připomíná webovou adresu mapa.pid.cz, kde lze sledovat aktuální polohu jednotlivých spojů. Upozorňuje také na další opatření. K nim patří třeba posílení tramvajové linky 21, jež si trasu protáhla až na Smíchovské nádraží. Či posílení vlaků na lince S8, jež se netýká jen zmiňovaného úseku Braník–Zbraslav; v dopoledních hodinách zasahuje i do Vraného nad Vltavou. Častěji také jezdí přívoz P3 (Lihovar–Dvorce) a novinkou je intenzivní provoz na lodní lince P4 Dostihová–Belárie, tedy na spojnici Velké Chuchle a Modřan.

Dostat se na druhý břeh Vltavy dále cestujícím umožní metro, jež nyní může být vhodnou volbou i pro trasy, kde dřív bývala jízda autobusem rychlejší. Autobusová linka 125 se v denních hodinách pracovních dnů nově dělí na 125 a odděleně jezdící X125, aby případné problémy v jiné části Prahy na trase ke Smíchovskému nádraží nekomplikovaly obslužnost sídlišť v (jiho)východní části hlavního města.