Ve vesnici je slyšet hučení čerpadel a vysoušení. Unavení a utrápení lidé vynášejí mokré a zablácené věci před dům. Silnice je na některých místech poničená.

„Náš barák se ocitl zčistajasna uprostřed řeky. Tolik vody nepamatuji, bydlíme tady zhruba osm let. Pršet začalo mezi pátou a půl šestou večerní. Zavřeli jsme dveře a dali ke dveřím gumy a savé hadry, takže se naštěstí voda dovnitř nedostala. Bydlíme na kopci na kraji vesnice, ale seshora z polí se valila voda přímo kolem nás. Teď je tam všechno od bláta, čeká nás dlouhé čištění,“ popsal Martin Peldřimovský.

Blesková povodeň vyplavila Běštín. Ulice se změnily v řeky | Video: Jana Hájíčková

„Peldřimovští volali jako první, stačila jsem doběhnout k úřadu. Ale dovnitř už jsem se nedostala, a to jsem se potřebovala při takové události dostat k pevné telefonní lince a k počítači, protože v okolí úřadu není mobilní signál. Všude byla voda, zhruba 30 cm, dveře nešly otevřít. Hasiči ale stihli dát před hasičárnu pytle s pískem, takže se jim voda dovnitř nedostala. Domů jsem šla zhruba ve dvě v noci, když začala voda ustupovat. Máme výhodu, že Běštín je v kopci, takže voda rychle odteče,“ vylíčila starostka Běštína Jaroslava Houdková. Podle ní bylo také štěstí, že zrovna v sobotu čistili požární nádrž. Byla tedy vypuštěná a zachytila velké množství vody, především první vlnu.

„Jsem tady od neděle od 17.30 hodin nonstop,“ prohlásil v pondělí navečer zjevně unavený velitel místních dobrovolných hasičů Tomáš Vinš, který hlídkoval před místním rozvodněným potokem Řeřicha. V neděli až do jedenácti večer jim pomáhali i dobrovolní hasiči z Hostomic, Jinců, Hořovic, Žebráku i Komárova a profesionální z Hořovic a Příbrami. „Občerstvení pro zasahující zajistila jednotka Tlustice.

„V pondělí ráno přijeli znovu dobrovolní hasiči z Hořovic, Tlustice, Hostomic, Komárova a Žebráku a pomáhali lidem čerpat vodu ze sklepů a studní. Jednalo se zhruba o třicet sklepů a dvacet studní. Rádi bychom jim velmi poděkovali, zejména hasičům z Hořovic, kteří si to všechno vzali na povel. A mnoho lidí se vody zbavilo svépomocí. Půjčili si čerpadla nebo kýblovali,“ dodala Houdková.

Své mamince přijel na pomoc i Pavel Hemr. „Na brance je vidět, že voda sahala až do jednoho metru. Celý den tu čistím bláto. Ale vodu ve sklepě vyčerpám, až vyschne čerpadlo. Naštěstí do auta v garáži se voda nedostala. Dosahovala těsně pod dveře,“ ukazoval Hemr, který bydlí 7 kilometrů odtud a viděl, že se tady v neděli večer čerti ženili. „Maminka tady žije padesát let, ale nic takového nepamatuje. Jen po jarním tání občas byla ve sklepě voda, ale jen ve sklepě. Táta vždycky vodu vyčerpal a bylo,“ uzavřel Hemr.

Požární nádrž už je opět prázdná. Největší vlna ale zasáhla dům Pavla Hártla, který bydlí hned u nádrže, a provozuje zde místní hospůdku.

Blesková povodeň vyplavila Běštín. Ulice se změnily v řeky | Video: Pavel Hártl

„Špatné to bylo. Voda se dostala dovnitř domu. Nejdříve pršelo, ale pak během deseti minut se sem přivalila voda z lesů. Nádrž byla během chvíle plná a prakticky nebyla vidět. Snažili jsme se čistit kanály, aby voda mohla odtékat. Provozní má tříměsíční dítě, které hlídala babička. Seděla s ním v místnosti a bála se, že ho neudrží a uplave. Voda byla do půlky kočárku,“ popsal noc jako z hororu Hártl.

Celé pondělí pak vynášeli věci a vytrhávali podlahu. „Moc nám pomohli sousedé, rádi bychom jim touto cestou poděkovali. S následky se budeme ještě dlouho potýkat,“ rozloučil se Hártl.