Obdobný úkol podle informací krajského úřadu také starostové za nynějšího nouzového stavu dostávají rovněž v souvislosti s osobami, které by byly vykázány z obydlí kvůli domácímu násilí.

ONLINE ke koronaviru najdete ZDE

Jako obce s rozšířenou působností (často označované zkráceně coby óerpéčka) funguje v kraji 26 měst, jejichž úřady vyřizují správní záležitosti i pro obce ve svém okolí. Prostřednictvím těchto ORP nyní kraj organizuje dodávky dezinfekce do jednotlivých regionů – a částečně už i roušek.

Co přesně musí radnice pro ubytovávané zajistit, není výslovně stanoveno – jde o to, aby bylo možné dodržovat karanténní opatření a vládní nařízení omezující pohyb lidí na veřejnosti. Mají připravit vhodné opatření podle aktuální potřeby, a to s přihlédnutím k místním podmínkám. V případě bezdomovců s koronavirem či karanténou kvůli němu mají zástupci ORP věc konzultovat také s epidemioložkami Krajské hygienické stanice Středočeského kraje.