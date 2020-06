Bezplatný vstup do muzeí? Za dvě noci!

Dárek pro 30 tisíc návštěvníků regionu chystá Středočeský kraj. Jeho radní v pondělí 22. června podpořili záměr podpořit turistický ruch v regionu vydáním poukázek na bezplatný vstup do většiny kulturních institucí zřizovaných krajem (přičemž muzea, památníky, galerie a podobné expozice jeho příspěvkové organizace provozují ve více než 70 objektech), a to do celkové hodnoty 500 korun.

Ilustrační foto | Foto: www.gask.cz