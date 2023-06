Podstatně klidnější službu, než očekávali, zažili ve čtvrtek a v noci na pátek pražští i středočeští hasiči. Dorazily sice bouřky a déšť, které ohlašovali meteorologové, avšak nikoli v extrémní ničivé podobě, z níž měli všichni obavy.

Bouřka Prahu ani střední Čechy v plné síle nezasáhla. Ilustrační foto. | Foto: Jan Kiselica - Czech Thunderstorm Research Association

Na rušnou noc se pražští hasiči připravovali. Operační důstojnice Nicole Rauvolfová po půl osmé večer ohlásila na twitteru přímo z operačního střediska, že je tam na příjem oznámení a koordinace zásahů na území hlavního města připraveno 15 lidí: plný stav. A v pohotovosti byly nejen týmy na stanicích profesionálních hasičů, připraveno na pokyn k výjezdu bylo i 30 jednotek sborů dobrovolných hasičů.

V pátek ráno konstatovali pražští hasiči na twitteru: „Od 22h jsme v Praze nevyjeli k žádné události, která by souvisela s bouřkou nebo vydatným deštěm.“ Podobné bylo sdělení středočeské hejtmanky. „Bylo několik výjezdů jak dobráků, tak profíků k popadaným stromům, jinak byla na území kraje běžná situace a předpověď se v našem kraji naštěstí nenaplnila,“ napsala s úlevou Petra Pecková.

Na možné problémy se předem připravovaly i další profese – třeba lidé kolem železnice nebo na Letišti Václava Havla Praha. To už ve čtvrtek odpoledne oznámilo na sociálních sítích: „Upozorňujeme, že vzhledem k hrozícím bouřkám může z bezpečnostních důvodů docházet k dočasnému přerušení odbavování letadel.“ Tou dobou ještě obrázky z meteorologických radarů vypadaly hrozivě: daly se očekávat škody způsobené přívaly vody, silným větrem, obřími kroupami i blesky. Živly naštěstí v plné síle k hlavnímu městu nedorazily. Bouřky zformované nad Německem udeřily zejména tam; zvláště škodily v Bavorsku. U nás se jejich síla vybila na západě Čech – zejména na Domažlicku. Hasiči tam vyjížděli odklízet desítky spadlých stromů; zřítily se třeba i lampy veřejného osvětlení v Babylonu.

Po půlnoci tak Český hydrometeorologický ústav mohl informovat na sociálních sítích, že ačkoli se stále vyskytují intenzivní bouřky, a to hlavně v Karlovarském a Ústeckém kraji, nebyly tak extrémní, jak se předpokládalo. „Analyzujeme proč – důvodem bude patrně mocnost zádržné vrstvy a také absence ve výšce kolem tří kilometrů,“ vysvětlovali meteorologové.

Na jejich sdělení reagovalo na twitteru například uživatel Strihac: „Takže už můžu kocoura pustit v Praze ven na zahradu?“ Nezůstalo to bez odpovědi, doprovázené i několika smajlíky: „Kočky mají devět životů a hádám, že déšť nemusí. Při první kapce se schová.“ Správci profilu komentovali jako moudrý přístup uživatele Steve Zissou, který k tomu, že předpověď nevyšla podle očekávání, poznamenal: „Raději se chránit, než pak litovat.“

Platnost výstrahy hydrometeorologického ústavu pro metropoli uplynula už v noci. V okolí pak ještě do páteční sedmé ranní platil mírný stupeň varování pro východní okraj Středočeského kraje. Možnost ojedinělého výskytu silných bouřek s krátkodobým intenzivním deštěm, menšími kroupami a nárazy větru dosahujícími rychlosti až 80 km/h ohlašovali meteorologové pro Čáslavsko, Kolínsko, Kutnohorsko, Nymbursko, Poděbradsko a Vlašimsko. Během pátku by pak snad už mělo být třeba počítat jen s občasným deštěm.

Kvůli vlivu počasí byla u Lovosic uzavřena železniční trať z Prahy na Ústí nad Labem, komplikacím se také nevyhnuli cestujícím, kteří chtěli přestupovat na Domažlicku nebo Chomutovsku. V pátek velmi časně ráno se kvůli neprůjezdným silnicím rovněž zpozdily autobusy mířící z Hvožďan do Březnice a Příbrami, ze Mšena do Mladé Boleslavi či z Mladé Boleslavi do Roudnice nad Labem.