Na území Středočeského kraje se loni ve třetím čtvrtletí metr čtvereční bytu prodával v průměru za 59 100 korun. Podíváme-li se ještě o rok hlouběji, zjistíme, že průměrná cena ve stejném období roku 2019 činila 53 200 korun. Letošní třetí čtvrtletí si však “sáhlo” na hodnotu významně vyšší: 72 300 korun. Vyplynulo to z aktuálního vydání Deloitte Real Indexu Q3 2021 společnosti Deloitte, zpracovávající údaje o prodejích bytů zapsaných v katastru nemovitostí v podobě kupních smluv. Jde tedy o ceny, za které se skutečně nemovitosti prodávají.

Dynamický růst cen bydlení ve středních Čechách ale jen potvrzuje aktuální trend. „Situace je dána jak obecným růstem trhu, tak současným trendem směřování pražské poptávky za hranice metropole. Ta je vzhledem ke své ekonomické síle atraktivním místem pro bydlení, ale na jejím území se málo staví, což v důsledku znamená, že se tam může ubytovat jen omezené množství lidí. Navíc aktuální transakční ceny bytů v Praze, které ve třetím čtvrtletí dosáhly v průměru 109 800 korun za metr čtvereční, již nejsou pro mnohé kupující akceptovatelné, a tak se poohlížejí po Středočeském kraji,“ popsal Petr Hána ze společnosti Deloitte.

Pro místa, na něž se nyní pozornost lidí zaměřuje, to však mimo jiné znamená zvýšený tlak na vybavenost. „Zájem o bydlení u nás narůstá a s tím jdou ruku v ruce i požadavky na infrastrukturu. Na tuto skutečnost reagujeme různými investičními akcemi, které jsou pro zachování stávající kvality života nezbytností. Skokový nárůst obyvatel, jejichž počet se už blíží ke 20 tisícům, nám před lety například způsobil problém s nedostatečnou kapacitou mateřských škol,” uvedl starosta Brandýsa nad Labem-Staré Boleslav Vlastimil Picek. V jeho městě by měly v nejbližších letech jen v rámci dvou velkých developerských projektů přibýt stovky nových bytů.

„V roce 2020 byla ustanovena pracovní skupina zastupitelstva města pro rozvojové plochy, jejímž úkolem bylo zpracovat jasné podmínky pro developerskou výstavbu. Letos v dubnu pak byly představeny. Mimo jiné přesně a pro všechny developery bez výjimky stanovují pravidla pro výstavbu patřičné infrastruktury v rámci projektu. Zavádí také fixní poplatek, který se developer zavazuje městu hradit. Tyto finance pak město investuje do prioritních segmentů, k nimž patří infrastruktura včetně oprav komunikací, kanalizace či oblast školství,” přiblížil strategii souměstí starosta Picek.

Podle Marcela Sourala, předsedy představenstva skupiny Trigema, není vystěhovávání lidí za Prahu kvůli nedostatku bytů vždy optimálním řešením. „Do mnoha těchto míst je třeba přivést vodu, elektřinu, vybudovat kanalizaci a komunikace, postavit či rozšířit školy a školky. Na druhou stranu pak demografická křivka v centru Prahy ukáže, že školská zařízení tam po nějakou dobu nebudou potřeba, protože zde kvůli drahým bytům a vysokým nájmům žádní mladí lidé žít nebudou. A to není dobře,“ upozorňuje na některé dopady trendu Soural.

Čekají trh další rekordy?

„Třetí čtvrtletí, kdy tempo růstu cen bylo opět rekordní, je spojeno s počátkem růstu úrokových sazeb a obavou z budoucího zdražování, což pohánělo poptávku po všech typech nemovitostí. To bude nejspíš pokračovat i ve čtvrtém kvartálu, poté by se ale do cen nemovitostí měla již více promítnout situace na hypotečním trhu. V příštím roce čekáme zpomalení poptávky po bydlení, tedy i zpomalení růstu cen. Ne však jejich pokles,” říká Jiří Feix, předseda představenstva Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny.

Jak se během roku změnila cena bytu

Město 3. čtvrtl. 2021 3. čtvrtl. 2020 Meziroční změna Benešov 63 238 Kč 43 597 Kč +45 % Beroun 67 609 Kč 55 860 Kč +21 % Kladno 64 221 Kč 50 088 Kč +28 % Kolín 54 457 Kč 44 764 Kč +22 % Kutná Hora 48 167 Kč 40 722 Kč +18 % Mělník 59 481 Kč 47 522 Kč +25 % Ml. Boleslav 59 897 Kč 45 472 Kč +32 % Nymburk 56 059 Kč 39 546 Kč +42 % Praha-východ 74 279 Kč 64 029 Kč +16 % Praha-západ 80 637 Kč 66 863 Kč +21 % Příbram 50 108 Kč 38 331 Kč +31 % Rakovník 45 672 Kč 38 513 Kč +19 %

Zdroj: Deloitte, údaje za metr čtvereční