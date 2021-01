„Celková nemocnost činila 228 onemocnění na sto tisíc obyvatel,“ konstatovala. S upřesněním, že nejvyšší nemocnost byla hlášena v okrese Kolín, nejnižší pak na Berounsku.

Pro samotný závěr roku nicméně aktuálně vykazovaná čísla nemusí být zcela přesná. Zkušenost z předchozích let napovídá, že řada praktiků si v tomto období vybírá dovolenou – jako ostatně ve vánočním a povánočním období i spousta lidí nelékařských profesí – fungují zástupy a leckdy jsou pak pacienti do evidence „dohlašováni“ dodatečně. Skutečná nemocnost tedy nemusí být tak nízká, jak by napovídala statistická data. Srovnání s předchozími roky však může pokulhávat. V rámci opatření proti šíření koronaviru platí řada omezení, jejichž dodržování by mělo potlačit i šíření akutních respiračních infekcí. Způsob jejich přenosu je totiž obdobný – a tudíž by se protikoronavirová opatření příznivě projevovat mohla a měla.

Tohle vše platí i pro onemocnění s klinickým obrazem chřipky – tedy s typickými chřipkovými příznaky. Na sklonku prosince byl ve středních Čechách zaznamenán jeden případ na sto tisíc obyvatel, což představuje 0,43 procenta z celkové nemocnosti. V této kategorii se proti předchozímu kalendářnímu týdnu nic nezměnilo. Zkušenost z předchozích let (jež však pro současné poměry nemusí být úplně směrodatná) napovídá, že výraznější nárůst těchto případů zpravidla přichází kolem přelomu ledna a února, kdy obvykle začíná období označované jako chřipková epidemie, Za ni se běžně označuje stav, kdy přepočet akutních respiračních infekcí na sto tisíc obyvatel převýší hodnotu 1600.

Akutní respirační onemocnění ve středních Čechách

Věková kategorie Nemocnost na sto tisíc obyvatel Změna proti předchozímu týdnu Do 5 let 479 -15,1 procenta 6 – 14 let 248 -17,3 procenta 15 – 24 let 459 +32,3 procenta 25 – 59 let 136 -7,5 procenta 60 let a více 144 +0,7 procenta Celkem 228 -2,2 procenta

Akutní respirační onemocnění v regionech

Region Nemocnost na sto tisíc obyvatel Změna proti předchozímu týdnu Benešovsko 250 -20,9 procenta Berounsko 87 -31,5 procenta Kladensko 203 -9,8 procenta Kolínsko 630 +110 procent Kutnohorsko 219 -32 procent Mělnicko 367 +7 procent Mladoboleslavsko 91 -57,7 procenta Nymbursko 207 +20,4 procenta Praha-východ 189 -27,9 procenta Praha-západ 202 +28,7 procenta Příbramsko 126 -8,7 procenta Rakovnicko 287 -17,1 procenta Středočeský kraj 228 -2,2 procenta

Zdroj: KHS Středočeského kraje; údaje za 53. kalendářní týden 2020