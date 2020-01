K ránu pršelo skoro v celém Jihočeském kraji a déšť na podchlazených vozovkách namrzal. Sjízdné jsou s maximální opatrností, řekla ráno ČTK dispečerka Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Pavla Pulcová. Podle policie se staly i nehody. Ledovka se podle varování meteorologů může v tomto kraji tvořit i během dopoledne.

Sypače vyjely tři hodiny po půlnoci, jezdí jich přes 170. Vozovky ošetřují chemickým posypem i drtí. "Jsme v plné pohotovosti," řekla dispečerka. Nehody se podle údajů na webu k ránu staly u obce Zubčice na Českokrumlovsku, u Volar na Prachaticku a v Českých Budějovicích.

Teploty se na jihu Čech k ránu pohybovaly mírně pod nulou nebo kolem nuly. Přes den bude zataženo až oblačno, s občasným deštěm, zpočátku i mrznoucím. V polohách s nadmořskou výškou nad 800 metrů a postupně i níže může začít sněžit, uvedl Český hydrometeorologický ústav. Nejvyšší denní teploty budou mezi dvěma až pěti stupni Celsia, na horách kolem nuly.

Na středočeských silnicích se také tvoří ledovka, řidiči by měli být opatrní. Silničáři nasadili na řadě míst do terénu téměř všechnu techniku. "Jak postupovaly dešťové srážky od severozápadu, tak to místy přimrzalo. Od 05:00 jezdí téměř všechna technika na Kladensku, Benešovsku a Kutnohorsku," řekl ČTK pracovník dispečinku krajských silničářů.

Na Kladensku bylo ráno v terénu 37 sypačů, na Benešovsku 25 a na Kutnohorsku 42, což je přibližně 90 procent z celkového počtu. Středočeští cestáři mají středisko také v Mnichově Hradišti na Mladoboleslavsku, o tamní situaci ale dispečer ráno neměl informace. Podle policejního webu se přímo v Mnichově Hradišti stala nehoda, osobní auto tam narazilo do zdi.

Preventivní posyp

I na Vysočině začalo k ránu místy déšť na silnicích namrzal. Přeháňky se začaly objevovat na Pelhřimovsku a Havlíčkobrodsku a postupovaly dál přes kraj. Teploty byly přitom nad ránem i čtyři stupně pod nulou. Řidiči by měli jezdit s velkou opatrností, řekl ČTK dispečer krajské správy a údržby Roman Hubený.

Silničáři začali preventivně obnovovat posyp už v noci, když ještě ledovka nebyla. "Venku bylo kolem 100 sypačů, ráno pojedou znovu. Jak prší, tak nám to slévá sůl a přimrzá to," uvedl dispečer. Problémy se sjízdností podle něj mohou být i během dopoledne.

Podle meteorologů dnes bude na Vysočině zataženo, od západu se může objevovat občasné sněžení, déšť nebo déšť se sněhem. Nejvyšší odpolední teploty budou mezi nulou až plus třemi stupni Celsia.

Na jižní Moravě se také může místy tvořit náledí, zejména ve vyšších polohách, a to i v Brně. Vyplývá to z informací Brněnských komunikací a Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. Tam, kde je to potřeba, vyjely posypové vozy, v Brně jich vyjelo všech 21. Před náledím varují silničáři také Blanensku, Brněnsku a Vyškovsku. Na Znojemsku varují před velmi hustou mlhou, viditelnost je někdy pouhých 50 metrů.

Meteorologové v pátek varovali před ledovkou v Praze, Středočeském, Jihočeském a Ústeckém kraji a částečně v Libereckém kraji a na Vysočině. Lidé by měli chodit velmi opatrně, přičemž ti starší nebo méně mobilní by měli pohyb venku raději omezit. Řidiči mají sledovat dopravní zpravodajství a počítat s prodloužením doby jízdy.