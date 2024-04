Chátrající most u Střezimíře je zavřený. Vypadlé zdivo narušilo jeho statiku

/FOTOGALERIE/ Most před Střezmíří na silnici třetí třídy číslo 12144 je od noci ze soboty na neděli zavřený. Po vypadnutí části zdiva se most, který je ve špatném stavu a už několik let čeká na opravy, stal nebezpečným. Auta musejí jezdit objízdnou trasou.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Most u Střezimíře, který spadá pod cestmistovství Sedlec-Prčice, musel být uzavřen. | Foto: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje