Na totéž upozorňuje v krátké době již potřetí. „Stále zjišťujeme další případy zneužívání obav veřejnosti v souvislosti s šířením onemocnění Covid-19 některými prodejci doplňků stravy na internetu – včetně sociálních sítí a videí na YouTube,“ upozornil referent inspekce Radoslav Pospíchal. Prodejci podle něj propagují své zboží za použití nepřípustných tvrzení: uvádějí údajné účinky proti koronaviru.

Doplňky stravy neléčí

Inspekce upozorňuje, že doplňky stravy jsou z hlediska právních předpisů potraviny, a proto jim nelze žádným způsobem připisovat léčebné nebo preventivní účinky – ty jsou vyhrazeny pouze léčivům, upozornil mluvčí inspekce Pavel Kopřiva. Ve středu upozornil na sedm konkrétních internetových prezentací, jejichž provozovatelé v tomto směru pochybili – a inspekce tudíž zahájí správní řízení o uložení pokuty.

„Použitím zakázaných léčebných tvrzení provozovatelé porušili požadavky nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, respektive zákon o regulaci reklamy,“ vysvětlil mluvčí, proč budou uloženy sankce.

Většinou jde o případy týkající se firem z Prahy, ale i z Brna. Dvakrát se do hledáčku dostaly také společnosti sídlící ve středních Čechách. Firmu Edukafarm z Jesenice na Praze-západ chce inspekce trestat za reklamní video na YouTube, u něhož vadí už název: „Jak posílit imunitu před koronavirovými a jinými virovými infekcemi“.

Neobstály ani tvrzení hovořící o působení proti respiračním a střevním virům a infekcím či upozornění na „skvělou podporu prevence, podporu imunity proti nejen koronavirové infekci“. Ředitel a jednatel společnosti Zdeněk Procházka však pochybení odmítá. „Se závěry SZPI nesouhlasíme a podáváme v zákonné lhůtě ke kontrolnímu protokolu námitky,“ sdělil Deníku.

Chyba od dodavatele

Že se stala chyba, která již byla odstraněna, připouští Milan Soukup z Lékárny Na Náměstí Beroun. Na jejím webu neušla pozornosti inspekce nabídka „Tria B vitaminů v souboji s koronavirem“, kde se bylo možno dočíst: „Při ochraně proti Covid-19 je Trio B užitečné v každém věku.“

Nešlo však o úmysl záměrně klamat spotřebitele, řekl Soukup Deníku. „Jsme lékárna; nemáme zájem prodávat něco v rozporu se zákonem,“ zdůraznil. Vysvětlil, že obrázky i texty pro e-shop lékárna přebírá od dodavatelů, aniž by do nich zasahovala. A co je na e-shopu, který nabízí přes 20 tisíc položek, napsáno v popisku u jednoho z produktů, se provozovateli webu uhlídat nepodařilo.

Když Soukup v neděli narazil v datové schránce na upozornění od inspekce, nabízený přípravek z e-shopu ihned vymazal. V pondělí pak věc řešil s dodavatelem, jenž popisek opravil – tím závadné informace zmizely všude. Stejný popisek totiž podle Soukupových slov musela mít zveřejněný i řada dalších odběratelů téhož dodavatele, kteří postupují stejným způsobem.

Proč tedy inspekce věc řeší pávě s berounskou lékárnou? Nejspíš kvůli udání, míní Soukup. „Myslím, že někdo nahlásil nás; e-shopů se stejnou informací muselo být víc,“ konstatoval. Deníku řekl, že s inspekcí je v kontaktu – a věc jí vysvětlil. Předpokládá, že jím zvolené řešení by mohlo úředníky uspokojit.

Aktuálně připomínané případy nejsou podle slov mluvčího Kopřivy ojedinělé. Již během března inspekce postupně upozornila na šest případů – a ani nyní není konec. „Inspektoři aktuálně šetří další případy podezření na použití nepovolených léčebných tvrzení u doplňků stravy právě v návaznosti na virovou epidemii,“ uvedl Kopřiva.

Výhrady inspekce kolem koronaviru

- Jednoznačné slibování likvidace koronaviru a současných preventivních účinků přípravku

- Výslovné tvrzení o prokázaných antivirových účincích nabízeného doplňku stravy

- Nabízení produktů v rámci takzvaného „Imunitního balíčku anti-Covid-19“

- Zmiňování koronaviru tak, aby spotřebitel nabyl dojmu, že ho prodávaný výrobek může chránit

- Zavádějící pojmenování výrobku (konkrétně šlo láhvové víno s názvem „Korona antivirus“)

- Zařazení zboží do nabídkové kategorie typu „Koronavirus“ či „anti-Covid“, což má budit dojem, že produkt je účinný proti koronaviru; případně prezentace v rámci „koronatipů“



Zdroj: tiskové zprávy SZPI z 19. 3., 27. 3. a 8. 4. 2020