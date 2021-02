Co ale zrušení termínu znamená pro zájemce o očkování? Rezervace není registrace, zdůraznila ve čtvrtek na twitteru středočeská hejtmanka Petra Pecková (za STAN). Navázala tak na svá středeční vyjádření k tomu, že jsou lidé ze zpráv o zrušení termínu zmatení: mají se tedy znovu zapsat do centrálního registračního systému?

Stačí čekat, až přijde zpráva, že už očkovat lze, protože vakcíny jsou k dispozici, informovala ve středu – s tím, že podle toho, jak situaci prověřovala, je tato varianta nejpravděpodobnější. I na základě informací od vládního zmocněnce pro IT a digitalizaci Vladimíra Dzurilly. Ve čtvrtek pak totéž ohlašovala s jistotou. Stoprocentní. „Zrušením rezervace se 100% neruší registrace,“ uvedla na twitteru.

Stejná informace ostatně uvítá i návštěvníka centrálního registračního systému hned na úvodní stránce portálu na internetové adrese registrace.mzcr.cz. „Pokud vám byl zrušen termín rezervace na očkování, prosíme, vyčkejte na další novou zvací SMS. Váš PIN 2 a registrace zůstávají v planosti,“ stojí tam jasně, co dělat. I s výrazným označením, že jde o návod pro situaci, kdy byl zájemci o očkování zrušen termín rezervace.

Registrace versus rezervace:

Zrušením rezervace se 100% neruší registrace.

Občan (ani my) nemůže ověřit, zda je registrace zrušena. Jediné, co může udělat, když prijde na https://t.co/2F847TXkKG je, že se může zaregistrovat znovu. — Petra Pecková (@PPeckova) January 28, 2021

Hejtmanka Pecková se nicméně netají výhradami k tomu, jak je očkování organizováno z úrovně státu (vedeného politickými oponenty v čele s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO). „Občan (ani my) nemůže ověřit, zda je registrace zrušena. Jediné, co může udělat, když přijde na registrace.mzcr.cz, je, že se může zaregistrovat znovu. Z hlediska uživatele informační díra. Občanovi se něco zruší, on neví co – a co má dělat,“ ohrazuje se hejtmanka vůči nastavení rezervačního systému. S tím, že pak se zájemce o očkování zaregistruje podruhé, aniž to ví…

Přizvukuje jí i uživatel twitteru vystupující pod nickem (internetovou přezdívkou) Divoký Bill. Ten registrační systém kritizuje, čímž současně nabízí podnět k vylepšení. „Absolutně chybí zpětná vazba ze systému. To už jsem zaznamenal první den registrací – a doteď žiju v nejistotě, jestli celá registrace a rezervace termínu pro rodiče se mi jen nezdála. Žádné potvrzeni formou SMS, e-mailu, zprávy v systému Rezervatic. Mám jen scan obrazovky,“ posteskl si.