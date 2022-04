„I přes pozitivní vývoj, který vede k téměř úplnému odložení ochrany dýchacích cest, je třeba, aby se lidé chovali zodpovědně,“ odkázal Šíma na upozornění náměstka hejtmanky pro oblast zdravotnictví Pavla Pavlíka (ODS). Zvlášť aktuální je pamatovat na to před prodlouženým víkendem s oslavami Velikonoc. Je prý také třeba počítat s tím, že respirátory se ještě mohou hodit během léta nebo podzimu. Nicméně řada odborníků nyní s oteplováním očekává další ústup koronaviru. Aktuálně se počty nově potvrzených případů onemocnění covid-19 ve středních Čechách viditelně snižují: v úterý jich bylo evidováno 616; ještě o týden dříve (5. dubna) 1009.

Covidových pacientů ubývá

Od poloviny března se počet lidí, kteří s koronavirem putovali do nemocnice, ve středních Čechách vytrvale snižuje. Ve středu se jednalo o zmiňovaných 91 hospitalizovaných. Pro minulý týden, od 4. do 10. dubna, vyčíslil krajský úřad průměrný denní počet hospitalizovaných na 109 (s 12 pacienty na jednotách intenzivní péče). Ještě o týden dřív, na přelomu března a dubna, dosahoval denní průměr počtu pacientů s covidem-19 ve středočeských nemocnicích 137 (s rovněž 12 z nich na intenzivních lůžkách). V letošních maximech kolem poloviny února to přitom bylo přes 300 osob.

Protože aktuální čísla vzbuzují optimismus i z celorepublikového pohledu, mohlo padnout rozhodnutí o dalším rozvolnění koronavirových restrikcí (od čtvrtka jsou respirátory povinné pouze ve zdravotnických zařízeních včetně lékáren a zařízení sociálních služeb; jinde už nikoli, a to včetně veřejné dopravy). „I přes možnost odložení respirátorů téměř na všech místech bych rád apeloval na zodpovědnost každého z nás,“ upozorňuje Pavlík. S tím, že pokud se lidé necítí dobře a pozorují na sobě příznaky respiračních onemocnění, měli by si respirátor nasadit a chránit tak své okolí. „Stejně tak, pokud se pouze pro vlastní pocit chcete cítit bezpečněji, určitě je na místě i nadále respirátor nosit, a to zejména v místech s větším výskytem osob,“ doporučuje.

Dvacet úmrtí během dubna

K očkování Pavlík připomněl, že alespoň jednu dávku vakcíny dostalo více než 71 procent obyvatel kraje starších pěti let. Většina z nich, zhruba 70 procent obyvatel kraje od školního věku výš, má takzvané úplné neboli ukončené očkování; zpravidla tedy dvě dávky. Tito lidé mají nárok na „booster“ v podobě třetí dávky označované jako posilující – této možnosti nicméně téměř třetina (31,5 procenta) oprávněných Středočechů nevyžila.

Pavlík doporučuje ještě to promyslet, stejně jako radí zajímat se o možnosti očkování proti chřipce. Připomíná v té souvislosti zkušenosti z minulých let, kdy se na podzim množství viru v populaci zvyšovalo. „Rozhodnutí je však na lidech samotných – a je nutné je respektovat,“ poznamenal. Netají se přesvědčením, že právě očkováním bylo možno některým hospitalizacím předejít. „Ne všechny tyto příběhy končí šťastně,“ konstatoval náměstek hejtmanky. Statistika ministerstva zdravotnictví ukazuje, že jen od počátku dubna je ve středních Čechách evidováno 22 úmrtí pacientů s prokázaným onemocněním covid-19. Nejvíce případů, čtyři, bylo zaznamenáno v pátek 8. dubna.

Pacienti s covidem ve středočeských nemocnicích

Týden Počet hospitalizovaných Z toho intenzivní péče 3. 1.–9. 1. 210 45 10. 1.–16. 1. 156 42 17. 1.–23. 1. 130 24 24. 1.–30. 1. 167 22 31. 1.–6. 2. 270 24 7. 2.–13. 2. 309 25 14. 2.–20. 2. 303 26 21. 2.–27. 2. 236 25 28. 2.–6. 3. 176 13 7. 3.–13. 3. 152 5 14. 3.–20. 3. 162 7 21. 3.–27. 3. 155 8 28. 3.–3. 4. 137 12 4. 4.–10. 4. 109 12

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje