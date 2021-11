Jako stabilizovaný stav označil v úterý mluvčí kraje David Šíma počet hospitalizovaných. „V současné době je v nemocnicích 360 pacientů s nákazou covid-19. Před týdnem jich bylo ke stejnému dni 358,“ konstatoval.

Mírně se podle jeho slov zvýšil počet pacientů na lůžkách intenzivní péče. Aktuálně jich je 65 – a z nich 24 na umělé plicní ventilaci. Přitom zhruba 70 procent pacientů ve vážném stavu není očkováno,“ uvedl dále Šíma. Připomněl, že volná kapacita na jednotkách intenzivní péče v kraji dosahuje 112 lůžek, což představuje 47,5 procenta; téměř polovinu.

Online reportáž

Nemocnice omezují péči

Navzdory nasazení vojáků, jichž nyní ve středočeských nemocnicích pomáhá 26 (plus dva další jsou zapojeni do práce mobilního testovacího týmu a dva jsou v soukromém pečovatelském domě), musela část nemocnic omezit takzvanou elektivní péči: dopředu plánované operace, zákroky a vyšetření, které nejsou akutní a lze je odložit). Z pěti velkých oblastních nemocnic patřících kraji jsou to tři: Benešov, Kolín a Příbram; dalšími jsou nemocnice v Rakovníku, ve Slaném – a oddělení akutní péče nemocnice v Říčanech bylo plně změněno na zařízení pro covidové pacienty. Šíma však naznačuje, že brzy se tento seznam může rozšířit: „Předpokládáme, že k omezení péče budou nucena přistoupit i další zařízení.“

Vědci sdělují světu: bojovat s covidem by mohly pomoci ženské hormony

I v souvislosti se zátěží nemocnic se hejtmanka Petra Pecková (STAN) obrací na občany s výzvou k očkování. Vlastně s prosbou. „Nikdo si nepřeje, aby nemocnice musely čelit horší situaci, než v jaké jsou nyní,“ upozornila na souvislosti vakcinace, u níž se uvádí, že v řadě případů dokáže v případě nákazy zabránit těžšímu průběhu onemocnění.

Opětovně také hejtmanka oslovuje lékaře i další zdravotnické pracovníky z ambulancí. Od nich kraj potřebuje, aby nečekali na případné nařízení pracovní povinnosti, ale pokud jim to kapacity umožňují, hlásili se nemocnicím dobrovolně. V tomto smyslu Pecková v pátek zdravotníky i poskytovatele zdravotní péče oslovila otevřeným dopisem. S tím, že vše chce řešit na bázi dobrovolnosti a dohody; ne pracovní povinnost vynucovat v rámci vyhlášeného nouzového stavu. Na ambulance nicméně směřuje i další výzva: aby pomohly s očkováním třetími dávkami. Či spíše aby jejich pracovníci očkovali ne na svých pracovištích, ale na očkovacích místech.

Info ze zasedání dnešní řídicí skupiny krizového štábu:

✅Situace v nemocnicích ve @StredoceskyK velmi náročná, ale stabilizovaná

✅ Dnes v nemocnicích 360 pacientů s nákazou covid-19. Před týdnem jich bylo ke stejnému dni 358. Mírně se zvýšil počet pacientů na JIP. — Petra Pecková (@PPeckova) November 30, 2021

Domovy seniorů? Stabilizované!

Jako „nadále stabilizovanou“ označil Šíma situaci v zařízeních sociálních služeb; převážně se jedná o domovy seniorů. „Poslední data ukazují, že je v pobytových zařízeních sociální péče zřizovaných krajem nakaženo pět klientů a 97 zaměstnanců z celkem šesti tisíc klientů a zhruba čtyř tisíc zaměstnanců. V ostatních pečovatelských pobytových zařízeních jde o 84 klientů a 119 zaměstnanců,“ nabídl mluvčí aktuální údaje.