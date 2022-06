To je případ tradičního brdského cyklobusu, který v mimopracovních dnech – o víkendech a svátcích – bude až do konce října jezdit z Dobřichovic přes Všenory, Černolice, Řitku (tam na znamení zastaví i na Bučině) a dvě zastávky v Mníšku pod Brdy (na náměstí a u kaple Navštívení Panny Marie) do Kytína. Právě v Dobřichovicích, odkud cyklobus vyjíždí mezi 8.30 a 16.30 v dvouhodinových intervalech od vlakového nádraží, je třeba mít na paměti, že se nenastupuje v zastávce linky 448 před nádražím, ale na parkovišti vedle nádražní budovy.

Postavy na orloji se podobají osobám z Brna. Paskvilem se zabývá inspekce

Jízdní řád je připravený tak, aby byl snadný přestup z vlaků linky S7, a to jak ve směru od Prahy, tak od Berouna (stejně tak je návaznost zajištěna i poté při návratu). Pro přepravu cestujících platí tarif Pražské integrované dopravy (PID) – a převoz jízdního kola přijde na 20 Kč. Zde i na dalších „středočeských“ cyklolinkách zařazených do sítě PID zpravidla platí, že nakládání i vykládání kola je záležitost cestujícího. Řidič na to dohlíží, případně může přispět radou – ale i pomocí.

Jinak to fungovalo u cyklobusu z Plzně, který bylo možné potkávat v brdské oblasti během dubna v rámci testování zájmu cestujících. V tomto případě společnost Z-Group bus, divize ČSAD autobusy Plzeň, vypravovala autobus s vlekem pro 27 kol, jejichž nakládání a vykládání zajišťovala obsluha. Jezdilo se z Plzně přes Starý Plzenec, Spálené Poříčí, Míšov a Rožmitál pod Třemšínem do Příbrami a zpět; se zavedením dalších spojů mezi Příbramí a Míšovem. Koncem dubna navázala firma Arriva s ohlášeným provozem na trase Plzeň–Spálené Poříčí–Rožmitál pod Třemšínem v nepracovních dnech do 25. září. I v tomto případě se používá vlek s obsluhou, tentokrát s kapacitou 22 kol; cyklorám k upevnění kol mohou nabídnout i některé další spoje. Jde o linku číslo 523 Integrované dopravy Plzeňského kraje, jejíž tarif zde také platí; přeprava kola vyjde na 20 Kč na 240 minut či celodenní stojí 40 Kč.

? ?‍♂️ CYKLOBUSY VE STŘEDOČESKÉM KRAJI - V BRDECH A NA KOKOŘÍNSKU JSOU JIŽ V PROVOZU ??



?‍♂️ ? jízdní řád Cyklobusů naleznete zde https://t.co/Bx7XqcSq1y pic.twitter.com/8eH5IYmss5 — Středočeský kraj ???❤️ (@StredoceskyK) June 2, 2022

Od sklonku května opět začal v síti PID jezdit také turistický autobus vozící v mimopracovních dnech výletníky za atraktivitami Českého ráje; má i garantovanou kapacitu přepravy čtyř jízdních kol. Výletní autobus, který bude v provozu do 28. září, vozí zájemce od vlakových či autobusových nádraží dál do regionu, k pěším toulkám i cyklovýletům přímo lákajícímu – a rovněž usnadňuje návrat. V Mnichově Hradišti (na zastávce na náměstí) navazuje na autobusovou linku číslo 345, propojující Prahu, Mladou Boleslav a Liberec. Dvakrát denně, po půl deváté a po půl čtvrté odpoledne, vyráží linka 997 právě z Mnichova Hradiště přes Valečov, Kněžmost a hrad Kost do Sobotky; mezi Mnichovým Hradištěm a Kněžmostem jede i po po půl jedenácté dopoledne.

Krajský úřad dále upozorňuje na kokořínské cyklobusy: v nepracovních dnech o letních prázdninách zajistí přepravu jízdních kol i spoje linek 695, 696 a 697. Poslední zmiňovaná navazuje ve Mšeně na vlaky – zejména na výletní Kokořínský rychlík dopravce KŽC s odjezdem po osmé hodině z Prahy a zastávkami mimo jiné v Neratovicích, Všetatech a Mělníku (i ten má speciální zavazadlový prostor určený pro přepravu kol či kočárků), ale také na spoje vlakové linky S33 jezdící mezi Mladou Boleslaví a Mělníkem.

Cyklobusy přiblíží kolařům atraktivity různých koutů kraje.Zdroj: facebook Středočeský kraj

Od neděle 12. června čekají na cestující s kolem změny ve vlacích. Zatímco dosud cyklisté platí za přepravu bicyklu na železnici rozdílně, a to podle tarifních podmínek jednotlivých dopravců, nově budou moci využívat jízdenky pro kola v rámci tarifu PID: za 30 Kč pro jednotlivou jízdu s platností 120 minut a celodenní jízdní doklad za 80 Kč s možností opakovaného nástupu a formální platností do čtvrté ranní následujícího dne (tou dobou je však železniční provoz minimální). Nemusí to ale být vždy výhodnější: třeba KŽC ve zmiňovaném Kokořínském rychlíku účtuje za kolo podle vlastního ceníku dvacku.

Pravidla pro přepravu kol stanovují jednotliví dopravci. Obyčejně se mohou cyklisté setkat s výzvou k sejmutí drobného vybavení, které by se mohlo za jízdy uvolnit (tachometrů, odnímatelných svítilen a podobně), či odepnutí tašek. V případě elektrokol také nepřekvapí požadavek na vyjmutí baterie. Obvyklé jsou rovněž podmínky standardních rozměrů bicyklu a hmotnost do 15 kg.