Omezení provozu na dálnici D11 bude krátkodobé, ale pro leckoho nečekané. O víkendu – a zčásti pak ještě i později – se v těsné blízkosti Prahy bude opravovat povrch dálnice. Vyžádaly si to následky dopravních nehod, vysvětlil příčinu Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR. Připomíná, že práce se neobejdou bez omezení dopravy.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Daniela Loudová

Na příjezdu do Prahy se bude pracovat v úseku mezi dálničními kilometry 0,3 a 0,0. V rámci první etapy, která nyní trvá od páteční 19. hodiny do nedělní 11. dopolední, dojde na práce v pravém jízdním pruhu. Na levý jízdní pruh má pak přijít řada v rámci druhé etapy o dva týdny později – tedy v termínu od 5. do 7. listopadu; opět od pátečního večera do nedělního dopoledne. V obou případech platí, že opravovaný jízdní pruh zůstane po dobu prací uzavřen a doprava ve směru do Prahy bude vedena jedním jízdním pruhem.