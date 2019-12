Právě vlašáky patří k tomu nejchutnějšímu, čím je na krmítku možno potěšit sýkory, připomněla Dita Hořáková, která je v rámci České společnosti ornitologické koordinátorkou programu Ptačí hodinka. S tím, že pro kosy jsou zase vhodná jablka. I tak může vypadat „prostřený stůl pro ptáky“, pro něž je v zimním období pomoc lidí velmi prospěšná.

Přikrmovat odborníci doporučují do března. Ptáci se za to odvděčí nabídkou „programu“, jehož sledování může být zajímavější, než bezmyšlenkovitě koukat na televizi. Byť i na krmítku můžeme sledovat dění, jež se tomu obrazovce podobá: jednou je to romantika, jindy hotové akční scény. Nebo vzdělávací program: které druhy dávají přednost jakým semínkům?

Lidské jídlo může ptáky i zabít

Hledat potravu je pro ptáky náročné zvláště období, kdy teploty klesají pod nulu. „Můžeme jim významně pomoci, když jim připravíme krmítka,“ uvedla Hořáková. Současně však zvedá varovně prst: lidé by si měli počínat tak, aby ve snaze prospět neubližovali. Je třeba vědět, čím ptactvo krmit – a ještě líp si zapsat za uši, čím ne.

Rozhodně na krmítko nepatří jídlo, které se nám zdá už zkažené, ale byla by je škoda vyhodit, či běžné zbytky z kuchyně. Nabídnout ptákům cokoli soleného, kořeněného, uzeného, či dokonce přepáleného – to není dobrý skutek, ale spíš pokus o vraždu. Ptákům by to přivodilo těžké potíže se zažíváním, nezřídka končící i smrtí.

Z kuchyně vločky, z obchodu slunečnici

Pokud už chceme zalovit v kuchyňských zásobách, je vhodné nabídnout ovesné vločky. Obyčejné, neochucené. Případně strouhanku, pokud je vyrobena z nesoleného pečiva. Lze také nastrouhat mrkev; kosi či kvíčaly ocení třeba rýži nebo brambory – obojí uvařené.

Při nákupu potravy přímo na krmítko jsou vhodná slunečnicová semena – ta potěší většinu přezimujících druhů. Lze je koupit samostatně i ve směsích s dalšími semeny, bobulemi a jádry. Častými přísadami bývají oves, pšenice a proso, někdy i kukuřice nebo luštěniny.

Ne každý také ví, že když chce potěšit labutě, kachny a další vodní ptáky, házet jim nalámaný rohlík není tím nejvhodnějším. Ornitologové doporučují rostlinnou potravu: listy zeleniny, hrách, cizrnu nebo salát. A když už pečivo, pak nikoli čerstvé, ale stále měkké: tvrdé kousky hrozí poraněním jícnu.

Koule v síťce? To může být problém

Tukové směsi sice skutečně potěší sýkory, stejně jako třeba brhlíky – nicméně před běžně prodávanými lojovými koulemi Hořáková varuje. Problémem nejsou samotné koule, ale jejich obal v podobě síťky, na které ptáci mohou uvíznout drápkem.

„Často se také stává, že prázdné síťky zůstanou viset na stromech, často až do jara, mohou spadnout a lákat vůní psy nebo ježky, kteří je sežerou a mají pak problémy. Koule doporučujeme vybalit a umístit do válcových krmítek,“ poznamenala ornitoložka.

Už nyní také zve na program občanské vědy, na sčítání ptáků na krmítkách Ptačí hodinka. Uskuteční se 10. – 12. ledna. Veřejnost se již dnes může přihlásit na webové stránce ptacihodinka.birdlife.cz.

Důraz na obsah i na ochranu

- Krmítko umístíme alespoň 1,5 m nad zemí a dva metry od nejbližších stromů či keřů, na kterých by mohli číhat predátoři.

- Čím rozmanitější potravu v krmítku nabídneme, tím více druhů pak můžeme pozorovat.

- Potrava musí být vždy chráněna před sněhem a deštěm. Na krytém balkonu však postačí i tác bez stříšky.

- Krmení pravidelně doplňujeme a krmítko čistíme od trusu a slupek.

- Lojové koule a tukové směsi vždy věšíme na stinná místa; na slunci se mohou roztavit či žluknout.

- Množství potravy přizpůsobujeme aktuálnímu počasí. Více krmiva podáváme za mrazů a vysoké sněhové pokrývky.



Zdroj: Česká společnost ornitologická