Desítky raků se stěhovaly i pod dohledem premiéra

Taková větší kreveta. Těmito slovy ve čtvrtek 2. července zhodnotil premiér Andrej Babiš (ANO) pohled na raka kamenáče, který se mu na oči, a dokonce do ruky, zjevně dostal poprvé. Stalo se to u Velké Bukové na Rakovnicku v potoce opodál ústícím do Berounky, kde ochránci přírody vypouštěli zachráněné kamenáče do nového prostředí i za účasti politiků.

Rak kamenáč ve Velké Bukové. | Foto: ČTK