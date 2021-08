Desítky táborníků putovaly do nemocnice, stovka jela domů předčasně

Dvanáct tisíc na pokutách uložených středočeskými hygieniky zaplatili do poloviny srpna provozovatelé letních dětských táborů. Hygiena řešila nejen případy zažívacích problémů, kdy nejzávažnější byla situace v táboře na Berounsku. Špatné byly podmínky na koňském táboře, na něž upozornila oprávněná stížnost. To vše ukazuje dílčí zhodnocení táborové sezony v kraji do 16. srpna.

Letní tábořiště u Mrtníku | Foto: Deník/Radek R. Kaša

Asi nejviditelnější malér spojený s tábory ve středních Čechách, který se dostal i do hlavních televizních zpráv, se odehrál 10. srpna večer u Mrtníku na Berounsku. Kvůli rychlému nástupu zvracení a bolestí břicha záchranáři rozvezli do nemocnic 23 pacientů z 24 postižených; celkově se v táboře nacházelo 55 účastníků. Potíže po snědení večeře, která byla dodána už s obědem a následně nevhodně skladována, naštěstí rychle odezněly. Kvůli epidemii gastrointestinálního onemocnění tábor nebylo třeba ukončit předčasně. A celkově mohou hygienici konstatovat, že z epidemiologického hlediska zatím sezona letní dětské rekreace byla ve středních Čechách poměrně klidná. Ve vodě něco navíc, v papírech něco chybělo Během července a první poloviny srpna provedli středočeští hygienici celkem 131 kontrol, přičemž 14 z nich bylo speciálně zaměřeno na stravování. Zjistili celkem 19 závad, připomněla ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých Jana Tomicová. „Z tohoto počtu se šest závad týkalo problematiky zásobování zotavovacích akcí pitnou vodou, které spočívaly v mírném zhoršení kvality po stránce mikrobiologické,“ upřesnila. S dodatkem, že ve všech případech, kdy laboratorní rozbor odebraných vzorků ukázal nevyhovující hodnoty, provozovatelé okamžitě reagovali: zajistili náhradní zdroj a postarali se o dezinfekci studny. Stát spustil tržní konzultace k projektu lodního výtahu na Slapech Přečíst článek › Vedle šesti závad spojených se stravováním dětí v rámci táborové kuchyně – pochybení se týkala především nedodržení podmínek pro skladování potravin, provozní hygieny a zásobování pitnou vodou – se častěji opakovaly nedostatky spojené se zdravotní dokumentací. Šlo o pět případů; jak ve vztahu k dětem, tak v případě dospělých. Po jedné závadě se týkalo zdravotního zabezpečení – a také nesplnění podmínek stanovených pro konání akce. V tomto případě šlo o menší aktivitu typu „tábora s koňmi“, kterou hygienici navštívili v rámci prověřování stížnosti. Prozatím hygienici provozovatelům uložili šest pokut v celkové výši 12 tisíc korun; další finanční sankce jsou na cestě, avšak řízení ještě není ukončeno. Vysloveny byly také čtyři domluvy a jedno napomenutí. Koronavirus poslal předčasně domů 98 účastníků Jedna z menších akcí se 32 účastníky byla ukončena předčasně kvůli koronaviru. Výskyt onemocnění covid-19 však hygienici řešili častěji – celkem na sedmi akcích. Dvakrát ještě musela předčasně odjet část táborníků: z jednoho tábora 53 rizikových kontaktů a z dalšího 13. „Ve čtyřech případech byl výskyt covid-pozitivního účastníka tábora nahlášen a řešen až po ukončení akce v plánovaném termínu,“ doplnila ředitelka Tomicová. Připomněla, že při všech kontrolách hygienici dohlíželi také na respektování mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. Zaznamenali jedno porušení na jedné z menších akcí. S příchodem migrantů se geny místních mužů vytratily. Je to už 4,5 tisíce let Přečíst článek › Celkově organizátoři středočeským hygienikům nahlásili 311 akcí rozmanitého typu i zaměření dohromady se 478 běhy. Součet jejich účastníků se vyšplhal na 27 772. Co prozrazují zdravotnické deníky

- Táboroví zdravotníci ošetřovali zejména ranky po odstraňování klíšťat, drobná poranění a odřeniny, bolest hlavy bez dalších příznaků či nevolnost; častější byly také alergické reakce (například v souvislosti s bodnutím hmyzem).

- Výjimečně byly zaznamenány méně závažné úrazy dětí – například vyvrknuté kotníky, zhmožděniny, řezné rány, ale také například zlomenina ruky.

- Aktivita klíšťat se během prázdnin jevila jako střední, lokálně pak zvýšená.

Zdroj: Krajská hygienická Stanice Středočeského kraje

