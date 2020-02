Problémy s dýcháním, kvůli nimž záchranáři pacienty odvezli do pražské Nemocnice Na Bulovce, postihly ve čtvrtek odpoledne trojici obyvatel Brandýsa nad Labem na Praze-východ. Podle dostupných informací souvisely se zásilkou z Číny, které měla obsahovat parfém.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jiří Sejkora

Dívka, která lahvičku otevřela, se však začala dusit. Školačku a její matku transportovala sanitka do metropole k zajištění lékařské péče. Následně se obdobné obtíže objevily ještě u dalšího z dospělých členů rodiny. Rovněž on putoval na Bulovku. V pátek se však potvrdilo, že nešlo o nic nebezpečného, čeho by se měli případně obávat další spotřebitelé. U dívky se pouze projevila alergická reakce po přičichnutí.