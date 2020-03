Kontakt Knora s osobou z řad záchranářů, od níž se nákaza mohla přenést, potvrdila na svém twitterovém účtu pražská hygienická stanice.

Effenbergerová upozornila, že pacienti se nemusí obávat jakéhokoli omezování péče. „Nastalá personální situace nijak neohrožuje poskytování přednemocniční péče obyvatelům Středočeského kraje,“ ujišťuje mluvčí. Její slova může potvrzovat i ještě relativně nedávná zkušenost: s onemocněním spalničkami z roku 2018. Tehdy kvůli kontaktu s nakaženou osobou muselo do karantény 13 hořovických záchranářů, aniž to mělo dopad na zajišťování služeb pro pacienty.

Podle dřívějších informací Deníku jsou ostatně předem naplánované krizové mechanismy a opatření pro zajištění péče o pacienty, které jasně stanoví, jak postupovat i v případech, kdy by se v době pandemie situace mohla dále komplikovat. V případě nutnosti má kraj možnost požádat o pomoc i armádu, který by poskytla vojenské zdravotníky. Na tuhle variantu ostatně před dvěma roky došlo v Praze – a to právě v souvislosti se spalničkami.