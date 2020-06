„Chceme přesvědčit Středočechy, aby zde zůstali a poznávali region,“ konstatovala Vojtová. Krajská turistická centrála na to podle jejích slov bude upozorňovat i v rámci kampaně zaměřené na podporu domácího cestovního ruchu. Ta má nyní podobu obrázků půvabných zákoutí, které od 1. června vtrhly do ulic, ale i propagačního stánku, s nímž tým turistické centrály začal objíždět krajská města. V úterý byl v Ústí nad Labem, ve středu v Liberci… V doprovodu nechybí ani zástupci muzeí a galerií zřizovaných krajem, jež představují svoji činnost; třeba v Ústí slavil úspěch kocour Mikeš z Ladova kraje.

Propagační stánek bude putovat i po středočeských městech – a to už by se mohlo spojit s nějakým kulinářským potěšením. Přímo na tiskové konferenci to zástupcům kraje překvapivě navrhl hudebník Felix Slováček, jenž se nově na propagaci středních Čech podílí (a s dobrým jídlem a pitím má prý zkušenosti nejen jako požitkář: pravidelně nechybí u akce Česká chuťovka v Senátu). V kraji konkrétně doporučuje návštěvu trojice míst na Mělnicku, která si sám oblíbil; podle vlastních slov stejně jako tamní víno. Nechybí mezi nimi Nelahozeves, kde se narodil Antonín Dvořák; dalšími jsou zámek Veltrusy či Městské lázně Mšeno. Jedním dechem však sází i další tipy na výlety: „K působivým místům, kam se rád vracím, patří také třeba Kutná Hora, Kolín, Čáslav, Mladá Boleslav, Kladno nebo Slaný.“ A doporučuje také vyjížďky na kole – a to z vlastní zkušenosti; aniž by ve svých 77 letech byl nucen sáhnout po elektrokole. Má přitom jasno: „Když se tam líbí mně, mohlo by se tam líbit i jiným.“

Přispět k delšímu pobytu

Vedle Slováčka se takzvanými ambasadory zvoucími k návštěvě stalo i několik dalších osobností, jež ze středních Čech pocházejí či v kraji nyní zakotvily. Nechybí mezi nimi třeba zpěvák Václav Noid Bárta, skladatel Michal Dvořák či operní pěvkyně Andrea Kalivodová, ale ani veslař Ondřej Synek. Všichni jsou v rámci kampaně vyfoceni u trojice atraktivních cílů, které doporučují jako vhodné k třídennímu putování – a nechybí ani pobídka k zamyšlení: a jak si svých královských 72 hodin užijete vy?

Jde tedy i o propojení s dříve zahájenou kampaní Střední Čechy královské – stejně jako se snahou krajské turistické centrály propagovat vícedenní pobyty. Tomu by měly pomoci i vouchery, které od července dostanou provozovatelé ubytovacích služeb jako bonus pro hosty, kteří u nich stráví dvě a více nocí: chystají se elektronické poukázky v hodnotě 500 Kč, za něž si bude možné pořídit vstupenky do příspěvkových organizací kraje v oblasti kultury. Kraj se také chystá zapojit 25 tisíc zaměstnanců svých organizací: zaměstnavatelé by jim měli proplácet 1000 – 2000 Kč, které ve středních Čechách utratí za služby v cestovním ruchu.

Zajímavé podněty na webu

Při promýšlení, kam se vypravit, co vidět a zažít, lze i místním doporučit návštěvu webového portálu krajské turistické centrály Strednicechy.cz. Během uplynulých týdnů tam přibyla například řada podnětů pro agro- a venkovskou a turistiku. Ředitelka Vojtová dále upozorňuje třeba na nabídky, jež potěší pěší turisty i cyklisty. „Je tam přes stovku námětů na výlety – včetně vícedenních,“ konstatovala.

Středočeská centrála cestovního ruchu nicméně pro letošní sezonu nesází jen na domácí kartu. Vojtová ve středu připomněla, že se její tým snaží lákat k návštěvě také nejbližší sousedy: Slováky, Poláky, Rakušany a Němce. Oslovovat chce celé věkové spektrum: od mladých rodin s dětmi po aktivní seniory.

Pozvání ambasadorů cestovního ruchu do středních Čech



- Felix Slováček, saxofonista: Volný čas, kterého je bohužel velmi málo, nejraději trávím na procházkách v lesích, na golfových greenech nebo na tenisových kurtech. Ve středních Čechách je mnoho působivých míst, kam se rád vracím, například Kutná Hora, Kolín, Čáslav, Mělník, Mladá Boleslav, Kladno, Slaný nebo Nelahozeves, kde se narodil Antonín Dvořák.



- Andrea Kalivodová, operní pěvkyně: Miluji výlety do přírody, pěšky i na kolech. Překrásná je třeba krajina kolem Jílového u Prahy, pravidelně jezdím na zámek Konopiště, na Kokořínsko a Benešovsko nebo ke Struhařovskému rybníku. V létě často zamířím na kopec Cukrák, v zimě zase do lyžařského areálu Chotouň.



- Viliam Sivek, podnikatel (generální ředitel rodinného firmy SIVEK HOTELS, majitel cestovní kanceláře) a předseda Fóra cestovního ruchu ČR: Nejraději mám cesty kolem Karlštejna, Křivoklátu a Kutné Hory, skvělé trasy jsou také na Kokořínsku. Na motorce nikdy nevyjíždím mimo střední Čechy; není třeba! Je tu ještě mnoho míst, na něž bych rád zavítal.



Zdroj: Středočeská centrála cestovního ruchu