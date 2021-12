Zde by se první cestující mohli svézt tramvají, pohodlně míjející auta stojící v koloně na silnici II/608 a nabízející i pohodlnější svezení než jízda v zácpě po dálnici D8, už v roce 2025. Deníku to řekl středočeský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN).

„Alespoň bychom bychom v té době rádi tento úsek uvedli do provozu,“ připomněl ke společným plánům středočeského hejtmanství a pražského magistrátu. Tramvajovou trať na Zdiby považuje radní za jednu z klíčových staveb pro řešení dopravních problémů v oblasti na sever od Prahy; konkrétně mezi Vltavou a dálnicí D10.

Do budoucna se pak počítá i s možným napojením navazujících oblastí: nejprve obce Líbeznice a po roce 2030 by mohlo přijít na řadu i město Odolena Voda.

Někde je jasno, jinde se teprve uvidí

Pomoci změnit cestování ve zmiňované oblasti by také nově měly další koleje, a to pro vlaky. Konkrétně trať Praha–Neratovice, o níž vedení středočeského hejtmanství jedná se státní Správou železnic. Měla by odlehčit nynějším vlakům a pomoci „vyčistit“ dálnici D8.

V plánu bylo v tomto tomto regionu také prodloužení trolejbusové sítě budované v části metropole, kdy se počítalo s jejím protažením za hlavní město dvěma trasami. Od přípravy linky 377 z Prahy na Mratín a Kostelec nad Labem ale kraj ustoupil, když trolejbusy hlasitě odmítali jak občané, tak obce na trase. Hlavním argumentem se stal odpor proti „zadrátování“ obcí trolejemi – a odpůrci nezměnili své postoje ani po vysvětlování, že se počítá s nasazením takzvaných parciálních trolejbusů, jež jsou po část cesty napájeny z akumulátorů, takže „dráty“ nemusejí být všude.

Zavedení trolejbusů obce odmítly. Kraj ustoupil, záměr opouští

Vnucovat něco, co místní nechtějí, Borecký nemíní, a tak plány na trolejbusovou linku 377 padly. Byť je radní přesvědčen, že je to chyba: „Myslím, že vyhrály spíš dezinformace.“ Aktuální zůstávají plány na trolejbusovou linku z Prahy na Brandýs nad Labem-Starou Boleslav, i když jim nyní stojí v cestě nesouhlasný postoj obce Podolanka. Pokud se začnou naplňovat, konkrétní výsledky by mohly být vidět také někdy kolem roku 2025. „Plus minus,“ upřesnil Borecký.

O možnosti protáhnout tramvaje ven z hlavního města v minulosti hovořili jak představitelé kraje, tak i Prahy také v souvislosti s dalšími směry. V současnosti zřejmě nejpravděpodobnější jsou možné plány na budoucí přípravu tramvajové tratě mezi Prahou a Jesenicí. Jisté však není nic a ideální podobu spojení oblasti Jesenice a Psár s metropolí má naznačit připravovaná studie.

V jejím rámci, jak krajský radní řekl Deníku, se posuzuje více již dříve naznačovaných alternativ: vedle tramvají i eventualita „prodloužení“ metra D, zavedení trolejbusů či nové řešení pro autobusy. Jasněji o tom, co se rýsuje jako nejvýhodnější, by mělo být v příštím roce. Naopak dřívějším sympatiím pro možnou tramvajovou trať na Čestlice a případně až do Průhonic Borecký nefandí. Jako aktuálnější vidí bavit se výhledově o novém spojení z pražské Hostivaře směrem na Kostelec nad Černými lesy.

Záměry za hodně peněz. Kde je ale vzít?

Představy a plány jsou jedna věc – a mít peníze na jejich uskutečnění věc druhá. Už chystané stavby, jež se jeví jako nejnaléhavější, tedy Zdiby, Brandýs nad Labem a Jesenici, označuje radní Borecký jako drahé; s pochybností, zda za současného rozpočtového určení daní (způsobu, jakým stát na základě pravidel daných zákonem rozděluje mezi kraje část výnosů z vybraných daní) by je kraj byl schopen zaplatit.

Tramvajovou trať do Zdib mají doplnit další projekty kraje i státu

Pravidla rozdělování peněz totiž ustrnula v minulosti a neodrážejí změny uplynulých dvou desetiletí, takže Středočeský kraj očekává čistý daňový příjem na obyvatele ve výši 7,5 tisíce korun, zatímco třeba Plzeňský kraj má prý dostat přes devět tisíc. Pokud se pravidla pro rozdělování vybraných daní nezmění a současně stát zásadně nepřehodnotí svoji podporu, uskutečnění záměrů je nejisté.

V těchto souvislostech Borecký upozorňuje, že zatímco v současnosti je v krajském rozpočtu určeno na veřejnou dopravu celkem 3,5 miliardy korun, kolem roku 2030 by to podle současných propočtů mělo vycházet na 7–7,5 miliardy.