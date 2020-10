Dobrovolníci na výzvy organizací nečekají. Hlásí se sami

Zatímco při nástupu první vlny epidemie covid-19 na jaře letošního roku se i hned začaly plnit sociální sítě výzvami hledající dobrovolníky, nyní je situace v tomto směru poklidná - je jich minimum. To ovšem neznamená, že by dobrovolníci nepomáhali. Vzhledem ke středečnímu zpřísnění vládních opatření se postupně hlásí do „služby“. Nouzi o dobrovolníky nemají v nemocnicích.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Hledáme dobrovolníky pro rozvoz jídla lidem z nejohroženější skupiny – tedy seniorům a nemocným. Hledáme dobrovolníky pro zajištění nákupu seniorům a nemocným lidem, kteří v této těžké době jsou nejvíce zranitelní nemocí covid-19. Daruji podomácku ušité roušky potřebným. I u nás vznikl takzvaný rouškovník. Chcete pomoci, přidejte se k nám. To je velmi stručný přehled výzev a nabídky pomoci, na které uživatelé sociálních sítí naráželi při první vlně epidemie covid-19 zcela běžně. Stejně tak města zveřejňovala na svých webových stránkách informace, kam si mohou senioři a všichni potřebující pomoc zavolat. S nástupem druhé vlny, kdy každým dnem přibývají tisíce nových případů nákazy, se zatím toto neděje. Jak se přesvědčil i Deník, drtivá většina okresních měst ve Středočeském kraji má na svých webových stránkách pouze základní informace k epidemii včetně kontaktů na příslušnou hygienickou stanici (stav ke čtvrtku 22. října, pozn. red.). Výjimkou je město Nymburk. Kromě standardních informací o nových nařízení tu jsou k dispozici kontakty na místní organizace zajišťující dobrovolnickou pomoc, možnost přispět na transparentní účet pro případ finanční pomoci v boji proti koronaviru. Dobrovolníci nastupují I když není internet plný výzev o pomoc, dobrovolníci se již začínají hlásit. Vliv na to mělo i další zpřísnění opatření v boji proti šíření nemoci covid-19, které oznámila ve středu vláda. Deníku to potvrdila i Hana Nehybová, statutární zástupce Farní charity Nymburk. Víme, že jste na tom zle. Česko dostalo 30 ventilátorů od EU jako první Přečíst článek › „Dobrovolníků není zatím tolik, jako tomu bylo na jaře při první vlně epidemie, ale věřím tomu, že budou přibývat, a i postupně přibývají. Služby rozvozů jídel a také nákupy budeme určitě zajišťovat jako na jaře. Vše ale nyní defakto rozjíždíme,“ řekla Hana Nehybová a zároveň pochválila tamní spolupráci s městem Nymburk. Kvůli neustále se zhoršující epidemiologické situaci začíná „sbírat“ do své databáze dobrovolníky také Středočeský kraj, konkrétně Odbor sociálních věcí, a to pro případ náhlého nedostatku personálu v zařízeních sociálních služeb. Hledají se především studenti oboru sociální práce a pečovatelské činnosti, kteří se už zapojili už v době jarního nouzového stavu. „Nejde v tuto chvíli o závazek možného pomáhajícího, ten bude záviset na dalším jednání a aktuální situaci, cílem je vytvořit seznam, který bude kraj v případě potřeby využívat a možné pomáhající koordinovat a s poskytovateli propojovat,“ stojí ve výzvě Nely Schülerové z krajského úřadu. Registrace do databáze je jednoduchá. Stačí vyplnit on-line formulář, kde kromě jména, příjmení, kontaktního spojení a bydliště vyplníte, jak můžete pomoci. Nezletilý pak musí vyplnit kontakt na zákonného zástupce. Nouzi o dobrovolníky nemají zatím ani některé středočeské nemocnice. V Oblastní nemocnici Kladno vypomáhají jako dobrovolníci studenti ze Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Kladno. „Mediky vedeme zatím jen v evidenci,“ poznamenala mluvčí nemocnice Hana Plačková. Krátký test ukázal, že si lidé na všudypřítomné roušky jakž takž zvykají Přečíst článek › „Aniž bychom oslovili veřejnost, tak se dobrovolníci hlásí sami od sebe. Velice děkujeme všem, kteří chtějí pomoci, evidujeme jejich jména a možný obor, v kterém bychom je mohli uplatnit. V případě potřeby bychom je kontaktovali. Máme výbornou spolupráci se Střední zdravotní školou v Berouně, odkud k nám nyní docházejí pomáhat zdravotní sestry nejvyšších ročníků. Nabídka pomoci přichází i z různých skupin a není to jen s nabídkou výpomoci v nemocnici, ale například se s námi spojil spolek Babíkov s tím, že by rádi pro naše zdravotníky upekli něco dobrého na zub,“ řekla Petra Horáková, mluvčí Nemocnice Hořovice. Znovu pomáhají i skauti Své síly spojila znovu Linka seniorů se skauty. Senioři, nebo také lidé pečující o seniory, potřebující pomoc se tak mohou zcela bezplatně obrátit na telefonní linku 800 200 007. Pracovník přijme poptávku a dospělí skauti a skautky se pomocí webové aplikace přihlásí k pomoci konkrétním lidem ve svém okolí. „Každý den teď volá řada seniorů, kteří se cítí být onemocněním covid-19 ohrožení a chtějí se vyhnout místům s vyšší koncentrací lidí. Potřebují například doručit nákup či léky,” vysvětluje vedoucí Linky seniorů Kateřina Bohatá. Dobrovolníci pak pomáhají s nákupem základních potravin a dalších základních potřeb, vyzvedáváním léků v lékárně nebo třeba s platbou složenek. „Na jaře byla tato pomoc velmi důležitá, a to nejen prakticky, ale také proto, že samotný kontakt s dobrovolníkem byl pro seniory povzbuzením,” dodala Kateřina Bohatá. Do jarní fáze projektu Skautská pomoc se zaregistrovalo přes sedm stovek skautů a skautek.

