/FOTOGALERIE/ S novým zásahovým vozidlem budou vyjíždět do akce dobrovolní hasiči z Bystřice na Benešovsku. Ve skutečnosti tedy o nové auto nejde, už má své odslouženo u profesionálů v příbramském okrese, avšak pro ně jde o novinku jak z pohádky. A nejen proto, že pomáhat lidem teď mohou vyrážet s mercedesem. Především se nebudou muset tak jako dřív tolik obávat, zda dojedou na místo, kde jsou akutně potřeba. Či zda vůbec vyjedou.

Předání cisternové stříkačky hasičům v Bystřici. | Foto: HZS Středočeského kraje

Bystřická jednotka totiž dosud měla k dispozici tři auta: cisternovou liazku z osmdesátých let minulého století, obdobně starou avii – a ještě o desetiletí starší cisternu na podvozku Škoda 706. Její výjezdy už sbor vnímal jako sázku do loterie, až nakonec auto „kleklo“ docela. Od dobrovolných hasičů z Mokré Lhoty se sice podařilo získat pro druhý výjezd náhradu, avšak rozhodně nešlo o výhru: byl to automobil stejného typu i stáří; opět ze sedmdesátých let. Proto se bystřičtí hasiči snažili dosáhnout trvalejšího řešení.