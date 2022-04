Na D1 před i za Mirošovicemi

Zřejmě kolem poloviny roku se stane realitou strašák řidičů v podobě prací na přetíženém úseku dálnice D1, která se bude opravovat mezi 16. a 21. kilometrem (od Všechrom po Mirošovice) – a ještě o kousek dál na jihovýchod má také začít oprava vlastně již historického mostu Šmejkalka. Obě tyto stavební akce mají pokračovat i v příštím roce.

Co z pohledu motoristů také znamená oteplení, si už řidiči uvědomují v souvislosti s návratem stavebního ruchu do míst, kde se již pracovalo loni. Z páteřních tras jsou to především dvě místa při okrajích Prahy s opravovanými mosty (na D5 u Chrášťan a na D0 neboli Pražském okruhu v oblasti Horních Počernic). Nejenom místní řidiče také dovede potrápit a zdržet pokračování prací na významných silnicích I. třídy: na I/4 na Příbramsku, která je pokračováním dálnice D4, mezi Chrašticemi a hranicí s Jihočeským krajem, a na silnici I/38 na pomezí Kolínska a Kutnohorska: mezi Starým Kolínem a Malínem; tam by mělo být za dva měsíce hotovo.

Na některých ze zmiňovaných tras však přibudou i další staveniště s novými omezeními v místě prací. Martin Buček z týmu komunikace ŘSD upozornil na D4 s plánovanými pracemi od Mníšku pod Brdy po Kytín v pásu pro směr jízdy na Příbram a na opravy v obou pásech D5 v úseku Loděnice–Rudná, který představuje jeden z velmi frekventovaných vjezdů do Prahy od západu. Na D5 se během letních měsíců má pracovat i na dalších místech, když dojde hlavně na opravu povrchu – a série oprav je v plánu rovněž na D6.

Na D4 už také začaly práce na rozsáhlé opravě mostu na 29. kilometru u Staré Huti. Unikátní je zde řešení průjezdu třemi provizorními jízdními pruhy tak, aby reagovalo na převažující dopravní proud podle dnů v týdnu: od čtvrtečního odpoledne do nedělního rána vedou dva pruhy na Příbram a jeden na Prahu, od nedělního dopoledne do čtvrtečního dopoledne je to naopak: dva pruhy na Prahu a jeden na Příbram. Během přestavby značení ve čtvrtek a v neděli se jezdí vždy v režimu 1+1 jízdní pruh. Tak to zde má fungovat až do první poloviny října.

Na Pražském okruhu při západním okraji metropole se rovněž už pracuje na budování přejezdu středového dělicího pásu, který umožní převedení dopravy do protisměrných pásů během revitalizace vozovky mezi exity 23 Třebonice a 26 Řepy – což je akce, která ovlivní i řidiče využívající dálnice D6 a D7. K novým pracím na dálničních tazích, na něž Buček upozorňuje, se dále řadí na D10 u Benátek nad Jizerou oprava mostu, vozovky, odvodnění i protihlukové stěny v lokalitě Kbel; s pokračováním opravou vozovky v úseku Benátky nad Jizerou–Tuřice. Na D11 se mají opravovat dva delší úseky: mezi dálničními kilometry 44 a 52 plus ještě mezi 27. a 37. kilometrem (což je zhruba mezi sjezdy na Sadskou a Vrbovou Lhotu).

Neucpat opravou objížďku

Novinkou na frekventovaném severojižním tahu I/3 jsou hned dvě nová omezení u Votic na Benešovsku: jedno kvůli opravě mostu, druhé související se sanací svahu. Z nových oprav na dalších silnicích I. třídy dále Buček obzvlášť upozorňuje na silnice procházející několika okresy – a s pracemi plánovanými na více místech. Týká se to například I/16 (s úseky Hvězda–Tuřany na Kladensku a úpravou křižovatky u Plaz na Mladoboleslavsku). Na I/18 Příbramsku se jedná o práce u Bohutína a obce Obory; na I/38 pak jde o nové úseky na Mladoboleslavsku (přestavba křižovatky v Kosmonosech a úsek Libichov–Luštěnice). Na Kutnohorsku se dále jedná o velké stavební akce nazvané I/17 Dolní Bučice – průtah a I/2 Malín–Nové Dvory. Tam však zahájení prací ovlivní postup na církvickém obchvatu I/38: právě přes Malín totiž vede objízdná trasa.

Výrazné komplikace však umějí přinést i práce na komunikacích, které k hlavním tahům nepatří. Své by o tom mohli vyprávět obyvatelé Berouna a Králova Dvora v souvislosti s krajskou rekonstrukcí Plzeňské ulice, jež obě města spojuje, a rovněž králodvorské Jungmannovy ulice. Nejen řidiči, ale i cestující v městské dopravě mohou očekávat půl druhého roku dopravních komplikací. Nejde jen o dlouhé kolony kvůli kyvadlovému průjezdu, ale i zrušení některých zastávek. Ne vždy ale musí velká rekonstrukce přinést velký problém. Třeba v Sázavě na Benešovsku bude krajská správa silnic bourat most přes řeku a stavět nový, nicméně místo zůstane průjezdné: díky provizornímu ocelovému mostu s kyvadlovým provozem řízeným semafory.