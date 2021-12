Na silnicích ráno ležela sněhová vrstva a jízdu ztěžovala i zhoršená viditelnost kvůli srážkám. Dopoledne na silnicích zůstávaly zbytky rozbředlého sněhu po chemickém ošetření. Problémy kvůli počasí měly některé příměstské autobusy. "Na příměstských linkách vlivem nesjízdnosti nastává zpoždění a operativní zrušení některých zastávek. V oblasti Mělníka je očekáváno zpoždění na autobusových linkách v řádu desítek minut," uvedla Pražská integrovaná doprava na twitteru.

⚠ Z důvodu dopravních komplikací v celé síti PID dochází k nepravidelnostem.

⚠ Na příměstských linkách vlivem nesjízdnosti nastává zpoždění a operativní zrušení některých zastávek.

⚠ V oblasti Mělníka je očekáváno zpoždění na autobusových linkách v řádu desítek minut. pic.twitter.com/9xffhtaPG2 — PID (@PIDoficialni) December 4, 2021

Policejní mluvčí Michaela Richterová ČTK řekla, že policisté ve Středočeském kraji zaznamenali od 7:00 do 10:00 zhruba 30 až 40 dopravních nehod. "Většinou to bylo bez zranění nebo s lehkým zraněním," uvedla. Auta podle ní většinou dostala smyk a skončila v příkopech nebo narazila do jiných vozidel. "Ale nemám hlášeno nějaké těžké zranění nebo něco většího," dodala Richterová.

Některé osobní vlaky dojezdí. Další větší vlna škrtů se nyní nechystá

Sněžení či sněhové přeháňky byly ráno hlášeny i na hlavních tazích včetně dálnic, například na Pražském okruhu nebo na dálnici D5 ležely zbytky sněhu po chemickém ošetření. Vrstvu nového sněhu odklízeli cestáři na silnicích I/9 a I/16 na Mělnicku. Dopoledne ležel rozbředlý sníh po chemickém ošetření například na dálnici D8.

Krajští silničáři v noci vyjížděli hlavně na Kutnohorsku. Střediska mají v Kladně, Benešově, Kutné Hoře a Mnichově Hradišti na Mladoboleslavsku. Například středisko v Kutné Hoře mělo v noci na dnešek 40 výjezdů a středisko v Benešově 11, informovala ČTK mluvčí krajské správy a údržby silnic Petra Kučerová.

Teploty v regionu se ráno pohybovaly od minus tří do minus šesti stupňů Celsia, přibývalo oblačnosti a foukal mírný vítr.