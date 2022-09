Na rozdíl od jiných sociálních zařízení v regionu není Domov seniorů Vojkov na Benešovsku závislý na dodávkách plynu, co se týče vytápění. Topí zde dřevěnými peletami. Ředitel zařízení Vladimír Koníček prozradil, že se v domově předzásobili už na jaře a pelety by jim měly vydržet na celou zimu. Ředitel však připustil, že vše samozřejmě bude záležet na teplotách, které s sebou blížící se zima přinese. V domově tak budou více obezřetní k šetření než kdy jindy.

„Budeme dávat velký pozor na větrání, aby okna nebyla otevřena zbytečně dlouhou. Bude se také méně svítit, hlavně v místech, kde to není úplně nutné, třeba v noci na chodbách,“ dodal Koníček a doufá, že nepřijde nějaké nařízení snížit seniorům teplotu v pokojích na 20 stupňů Celsia.

Soukromý domov pro seniory, který v zrekonstruovaném mělnickém klášteře zřídila a provozuje společnost Senlife, byl současnou situací donucen své služby už jednou zdražit. Došlo k tomu letos na jaře. „Ke kroku jsme se uchýlili především kvůli vyšší ceně plynu, jehož částku máme teď zafixovanou. Problém, který ale teď intenzivně řešíme, je elektřina. Už od samého počátku projektu jsme chtěli fotovoltaickou elektrárnu, ale jelikož jde o památkově chráněnou stavbu, tato varianta nám nebyla povolena,“ uvedl spoluzakladatel projektu společnosti Tomáš Eckschlager.

Cenu elektřiny mají zafixovanou

Na druhou stranu domov pro seniory v Pňově – Předhradí na Kolínsku může momentálně mluvit o výhře v loterii. Cenu elektřiny má totiž zafixovanou ještě na tři roky. „To nad námi tenkrát někdo stál,“ říká ředitelka Zdenka Farkašová. Platí to o to víc, že domov má na elektřinu prakticky vše. Jedinou výjimkou je kuchyně – vaří se zde na plynu. „Zdražení pociťujeme, ale méně vařit přece nemůžeme, ale přitom musíme šetřit. Kvalitní strava je to nejlepší, co chceme našim klientům nabídnout,“ popisuje ředitelka zamotanou situaci, která je nutí také sledovat různé nákupní akce potravin, jež jim dovolí nějakou tu korunu v rozpočtu udržet.

Domov Pod Lipami Smečno na Kladensku je zařízením Středočeského kraje. Poplatky zde klientům už jednou zvyšovali. Bylo to na jaře, kdy platby navýšili o 30 korun. S dalším nárůstem se zatím nepočítá. Aktuálně se zde za stravu platí okolo 210 korun na den a za bydlení v maximální výši 240 korun za jeden den.

Tepelná čerpadla na fotovoltaiku

A podobně hovoří i Tomáš Abrham, další oslovený ředitel, který vede domov pro seniory Kladno – Švermov. Také jejich zařízení zřizuje Středočeský kraj. „Šetříme dlouhodobě. Dva domy už máme zateplené, všude vyměněná okna a vchodové dveře. Aktuálně máme vypracovaný projekt na tepelná čerpadla a na fotovoltaiku. Už jen čekáme, jak v říjnu uspějeme s dotací na ministerstvu životního prostředí. V našem komplexu máme celkem deset budov.“

V Senior centru Pečičky na Příbramsku k vytápění používají dřevěné pelety. Ty ale v souvislosti se současnou situací nejsou vůbec k sehnání, navíc je jejich cena mnohonásobně vyšší než minulý rok. Domov tak musí pracně hledat v rozpočtu peníze na nákup, aby si v zimě mohli zatopit. „Cenově vše zatím vychází až třikrát dražší než loni a nejsou k dostání. Všude nám říkají, ať to zkusíme v polovině tohoto měsíce,“ říká ředitelka domova Petra Čermáková.

Protože je zákonem daný, kolik si za sociální službu můžou v domově říct, nyní disponují poměrně utaženým rozpočtem. „Financování domova funguje jako multizdrojové. To znamená, že když nám nestačí poplatky od klientů, popřípadě dotace, tak si peníze musíme sehnat, kde to půjde. Pelety ale nakoupit musíme, přeci nenecháme naše klienty zmrznout,“ ujistila ředitelka.

Podle slov ředitelky Evy Kalhousové Domov pro seniory Elišky Purkyňové na Praze 6 velký problém se zdražováním energií a zvyšováním nákladů nemá. Je to dáno tím, že zřizovatelem je pražský magistrát. „Takže nám i soutěží energie. Jsme tedy pasivními příjemci. V rozpočtu to zatím nevidíme, protože se to promítne až příští rok. Samozřejmě ale vnímáme zdražení, které se nám promítne do nákladů, ale životně nás to neohrožuje. Byla jsem nicméně ujištěna, že domovy patří mezi priority a určitě nám nikdo nebude stahovat topení. V této souvislosti jsme trošku zvedli cenu za jídlo, ale nijak zásadně,“ uvedla ředitelka.