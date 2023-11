/FOTO, VIDEO/ Málokteré téma moderní české historie vzbuzuje tolik emocí jako příběh skupiny bratří Mašínů. Od jejich krvavého útěku za hranice Československa uběhlo právě 70 let. Výročí připomene premiéra nového celovečerního filmu Bratři, který vstupuje do kina ve čtvrtek 26. října. Klíčové scény snímku se loni natáčely na různých místech středních Čech.

Z loňského natáčení filmu Bratři | Video: se souhlasem Martina Niče

Snímek vznikl podle scénáře Marka Epsteina v režii Tomáše Mašína, kterého pojí s aktéry události příbuzenská linie. Jak řekl před časem Deníku režisér: „Cílem bylo natočit přímočarý film bez přikrášlování reality a očerňování protivníka.“

Ať už vnímá divák tuto část historie jakkoli a činy bratrů Mašínových chápe, nebo zavrhuje, má šanci poznat příběh se všemi detaily.

„My nesoudíme, bratři Mašínové jsou hrdiny tohoto filmu, ale jestli jsou hrdiny historie, chceme nechat na divákovi,“ poznamenal producent filmu Petr Bílek.

Pro zachování autenticity vybírali tvůrci snímku místa velmi pečlivě, 40 procent celkové stopáže přitom vznikalo ve Středočeském kraji. Filmaři využili historické objekty i přírodní zákoutí stejně jako blízkost Prahy. Přestřelky se loni natáčely například v exteriéru ve Zlonicích na Kladensku, dále v tamním zámku nebo v bývalém mlýně u Štěpánků. Další záběry natáčel štáb například v Poděbradech, Mělníku, Králově Dvoře nebo v lesích Voděradských Bučin.

Známí a sousedé na filmovém plátně

Pozorný divák může kromě hlavních hrdinů rozpoznat třeba i své známé, kteří se zapojili do komparzu. „Natáčeli jsme mimo Kladenska loni v zimě v lesích například u Jevan nebo v horách. Nejednou v mrazu coby pohraničáři, někdy dlouho do noci. Skutečně jsme padali do ledové vody v potoce, do bláta nebo se brodili umělým sněhem. Bylo náročné běhat ve vrstvené vojenské výstroji a se samopalem špaginem v ruce. Na natáčení jsem se přihlásil hlavně proto, že jsem vyznavačem a sběratelem historické i vojenské techniky, takže jsem si to velmi užíval, i když bez šrámů a modřin se to někdy neobešlo,“ řekl Deníku Martin Nič ze Slaného, který patřil do komparzu.

V hlavních rolích se ve filmu představí Oskar Hes (Josef Mašín) a Jan Nedbal (Ctirad Mašín). Ve filmu dále hrají Tatiana Dyková (Zdena Mašínová), Matěj Hádek (Zbyněk Roušar), Adam Ernest (Milan Paumer), Matyáš Řezníček (Václav Švéda) nebo Antonín Mašek (Zbyněk Janata).

Bratři byli natočeni v zahraniční koprodukci společnosti FilmBrigade ve spolupráci s Českou televizí, Státním fondem kinematografie a národním dopravcem České dráhy.