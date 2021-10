Jeho text hovoří o společném cíli, jímž je zpřístupnění chaty. „Stvrdíme, že obě instituce – kraj a ministerstvo – mají zájem na spolupráci,“ upřesnil Švenda, co podepsání memoranda znamená. Potvrdil současně, že na přípravě expozice a následném provozu objektu by se měly podílet příspěvkové organizace obou partnerů: Polabské muzeum a Památník národního písemnictví.

Dohoda o spolupráci nadále platí – a ve středu odpoledne by měla dostat podobu „černé na bílém“. Krajský úřad navštíví ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD, aby společně s hejtmankou Petrou Peckovou (STAN) a radním pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václavem Švendou (Spojenci/TOP 09) podepsal memorandum o spolupráci.

Zdá se, že představitelé kraje a ministerstva dospěli k dohodě, že stát by mohl pomoci s financemi i s vytvořením expozice, pokud kraj bude usilovat o koupi. V případě úspěchu by chatu zřejmě začlenil pod Polabské muzeum jako jednu z dalších poboček.

Když chatu, již Hrabal odkázal rodině ze sousedství, která se o něho starala v posledních letech života, majitel v létě umístil do nabídky realitní kanceláře, se shodným cílem zpřístupnit nemovitost veřejnosti v podobě Hrabalova památníku projevili zájem o koupi jak zástupci hejtmanství, tak ministerstva kultury. Prakticky od počátku přitom obě strany jednaly o společném postupu.

O koupi chaty v Kersku na Nymbursku, kde v minulosti žil a tvořil spisovatel Bohumil Hrabal, nadále usiluje Středočeský kraj. Hodlá tak naplnit dříve ohlášený záměr, že by v autentickém prostředí mohl vzniknout památník připomínající Hrabala jako spisovatele i člověka; včetně jeho vztahu k rekreační osadě Kersko - a uvažuje se i o možnosti nabídnout tvůrčí pobyty mladým umělcům.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.