Obzvlášť dětem, ať už přijedou s rodiči, nebo v rámci výletu školy či školky, přibližuje archeologii a historii pomocí zážitků, kdy jeden ani nestačí postřehnout, že tohle vlastně zavání poučováním. Nechybí možnost zažít vykopávky v pravěké hrobce, za pomoci detektoru kovů objevit poklad. Lovit mamuta. Nebo příležitost vyrábět nádoby či si něco uvařit. A kdo ví, možná přijde i … praotec Čech.

Tip na výlet, radí hejtmanka

Proč se tam nevypravit třeba o víkendu? To je námět na rodinný výlet, který aktuálně nabízí středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN). „Moc pěkný tip na trávení času s dětmi,“ zdůraznila na facebooku. A jestliže připomíná, že HistoryPark je už konečně otevřený po koronavirové pauze, nezmiňuje tyhle souvislosti náhodou.

Ostatně i těm, kteří už HistoryPark navštívili, lze doporučit, aby si tam zajeli opět. Novinky přibývají – a třeba na úterý 1. června se chystá oficiální otevření Etnoparku; nově vybudované části areálu, kde si lze s etnologem Tomem Boukalem užít třeba stopování jelena. Nebo si vyzkoušet, jaké je to kvůli obstarání jídla používat atlatl, vrhat kopí, laso, boas, střílet z indiánského luku, házet bumerangem či nastražit past sibiřských lovců. Také představovaná obydlí, jež se zde současně stávají prostorem pro rozmanité zábavné aktivity včetně poznávání domorodých řemesel nebo hudby, představují život rozmanitých světových etnik: od ajilu přes polozemnici či týpí po vigvam. Návštěvníky ale mohou potěšit třeba i novinky v oblasti občerstvení: perníkoví mamuti, klobásková lákadla – to vše z regionálních zdrojů – ale provozovatelé chystají i pochoutky pro ty, kteří se zrovna neřadí mezi masožrouty. A najde se i něco pro dospělé, co zrovna neřídí.

Nadšení brzdí koronavirová krize

Při setkání hejtmanky s otcem projektu Alešem Charvátem, kde byla přibrána do party i kamera štábu České televize, se však nemluvilo jen o rozvoji a dalších plánech. Pořad, pro který se točilo, se totiž jmenuje Krotitelé dluhů. Pecková ho dobře zná; před léty, kdy ještě byla její profesí práce pro televize, se na jeho vzniku sama podílela. Facebooková prezentace krajského úřadu shrnuje probírané téma několika slovy: plníte si sen, všechno vsadíte na jednu kartu, protože tomu věříte – a pak přijde covid…

Když Pecková změnila role a jako hejtmanka se přestěhovala před kameru, slibuje, že v této věci nezůstane nezúčastněnou pozorovatelkou. „Ocitla jsem se v pozici té, která by snad mohla s kolegy radními alespoň trochu pomoci. Tato řada pořadu se věnuje příběhům podnikatelů, organizací a projektů, které se ocitly v covidové pasti,“ připomněla k aktuálnímu natáčení. S tím, že k takovým patří i počin nadšených archeologů, kteří se již několik let snaží přiblížit rodinám s dětmi a školám minulost očima archeologa – a to bez koruny dotace do výstavby či vybavení.

Pomoci by podle hejtmančiných slov mohl i zájem návštěvníků. Připojuje se i krajský úřad na facebooku: „Pokud chcete nechat své děti nahlédnout do historie a zároveň pomoci, v Ledčicích mají otevřeno!“