Na odevzdání hlasů mají lidé už jen necelé dva týdny. Na to upozorňuje krajský úřad v souvislosti s participativním rozpočtem Středočeského kraje, v jehož rámci je na projekty navržené občany, obcemi i organizacemi určeno 50 milionů korun. Nyní tento záměr, označovaný jako projekt Můj kraj, dospěl do fáze finálního hlasování.

Hřiště ve Slatině na Kladensku. | Foto: archiv obce Slatina

To trvá do 15. června – a zúčastnit se mohou občané s trvalým bydlištěm ve Středočeském kraji starší 18 let. Dosud jich hlasovalo na pět tisíc. Každý má k dispozici pět kladných hlasů, ale i tři záporné; pro možnost vyjádření nesouhlasu. A ukazuje se, že ani ty se hlasující nerozpakují používat. U žádného ze záměrů však nyní záporné hlasy nepřevažují nad těmi kladnými (což by bylo důvodem k vyřazení projektu).