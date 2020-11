Jít studovat, nebo se vyučit, když leckteré řemeslo opět začíná mít zlaté dno? A vybírat ze sedmi oborů nabízených v Příbrami, tří v Sedlčanech, čtyř v Březnici, nebo z osmi, jejichž otevření je ohlašováno v Dubně?

Ilustrační foto | Foto: Deník

V podobném rozhodování by měla pomoci nabídka krajské hospodářské komory, jež nově připravila virtuální „veletrh“ středních škol. Současně lze nahlédnout k sousedům: co nabízí jedna škola v Berouně, jedna na Praze-západ nebo čtyři na Benešovsku? Někdo ale možná mávne rukou – a raději si bude shánět informace tradičně. Nejsou totiž představeny všechny školy; třeba dobříšské učiliště. Vadit to může zvlášť ve chvíli, kdy zájemce shání informace od sousedů; z okresu, jehož nabídku nezná tak zblízka. Třeba berounskou obchodní akademii v tomto zpoplatněném přehledu není vidět, stejně jako místní učiliště. A například hostivické gymnázium? Také ne…