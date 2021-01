„Většina obyvatel si asi ani nedovedla představit zakončení roku a silvestrovské oslavy bez zábavní pyrotechniky, ohňostrojů, pobytu s přáteli na horách nebo například velké oslavy v restauraci. I v tomto směru bude zakončení roku značně specifické,“ konstatoval. Zdůraznil, že na celém území České republiky je i nadále vyhlášen nouzový stav a platí zákaz vycházení v čase od 21.00 hodin do páté ranní. „Z těchto důvodů můžeme na velké oslavy s přáteli a odpalování ohňostrojů o půlnoci zapomenout,“ konstatoval Truxa.

Řada lidí ostatně ani nemá co odpalovat, protože kvůli aktuálním omezením neměli možnost zakoupit rachejtle tak, jak bývali zvyklí. Není však ani málo těch, co se zásobili silvestrovskou municí s větším předstihem, případně nakupovali přes internet. Na ty se policie obrací mimo jiné s výzvou, aby dbali rad hasičů a nesnažili se odpalovat ohnivé efekty z balkonů nebo z oken. „Několik vteřin neopatrnosti může váš život zcela změnit, i když sami zůstanete bez úhony,“ poznamenala Markéta Johnová z mělnické policie.

Na to, že je třeba dodržovat několik základních pravidel, aby nikdo nepřišel k úrazu a nemuseli zasahovat zdravotničtí záchranáři, hasiči a společně s nimi také policisté, upozorňuje i Truxa. Varuje proto před nesprávným používáním zábavní pyrotechniky. „Právě neodbornou manipulací hrozí riziko nebezpečí vzniku vážných úrazů, popálenin nebo škod na majetku,“ varuje. S tím, že vedle používání výhradně jen podle návodu považuje za potřebné zdůraznit několik bezpečnostních pravidel. Je například třeba vyvarovat se zapalování pyrotechniky, jejíž obal je navlhlý nebo promáčknutý – stejně jako jejího používání pod vlivem alkoholu. „Při odpalování se přesvědčíme, že pyrotechniku odpalujeme v bezpečném prostoru a do bezpečného prostoru – ne například do stromu, na budovu a podobně. Po zapálení odstupujeme do bezpečné vzdálenosti podle návodu. A pokud se výrobek neodpálí, rozhodně k němu nechodíme! Vyčkáme minimálně 10 minut (nebo dle přiloženého návodu), než s ním začneme znovu manipulovat,“ připomněl Truxa – přičemž na návod k použití odkazoval skutečně opakovaně.

„Samostatnou kapitolou jsou zranění a škody na majetku, které jdou na vrub domácím kutilům-pyrotechnikům,“ upozornila dále Johnová. „Tyto jejich výrobky jsou zcela mimo zákon – a vůbec by neměly spatřit světlo světa, protože často jsou nestabilní a velmi nebezpečné,“ zdůraznila.

Rady k bezpečné manipulaci s pyrotechnikou:

- Výrobek zabezpečte před dětmi, před použitím si vždy řádně přečtěte celý návod k použití

- Výmetnici, ze které se efekty odpalují, upevněte na rovnou podložku, aby nemohlo dojít k jejímu vychýlení nebo pře-vrácení; vždy si zkontrolujte, že odpalujete do volného prostoru a nic nad vámi není (balkon, strom, elektrické vedení a podobně)

- Žádný výrobek není určen k odpalování „z ruky“

- Dodržujte bezpečnou vzdálenost od lidí, hořlavých látek, automobilů a podobně

- Nikdy se nenahýbejte nad ústí výmetnice

- Zápalnici zapalujte pouze tehdy, pokud jsou další lidé v bezpečné vzdálenosti

- Po zapálení zápalnice odstupte do bezpečné vzdálenosti – nejméně osm metrů

- V případě selhání výrobku k němu hned nechoďte, vyčkejte alespoň 10 minut – může dojít ke zpožděnému odpálení; pokud nevybuchne, nechte jej rozmočit ve vodě

- I když výrobku důvěřujete, mějte před ním respekt



Zdroj: Markéta Johnová, Policie ČR Mělník