Jermanová zakázala zveřejnit data o koronaviru. Říkejte lidem pravdu, oponují Starostové. Tak zní název středeční tiskové zprávy středočeské organizace hnutí STAN, jež se ohrazuje v souvislosti s tím, že radnice pociťují nedostatek informací o aktuálně se šířící infekci. Chtěli by znát, jaká je situace právě u nich – a to se nedozvědí. Přinejmenším ne oficiálně.

Hejtmanka a předsedkyně Bezpečnostní rady Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová s rouškou na obličeji. | Foto: archiv Krajského úřadu Středočeského kraje

„Krizový štáb Středočeského kraje zakázal poskytovat informace starostům o počtu potvrzených nákaz v obci, a to přes to, že je členové štábu znají,“ durdí se starosta Dolních Břežan Věslav Michalik, který je také předsedou středočeské krajské organizace STAN. „Potvrzují to starostové hned několika středočeských obcí. Představitelé hnutí STAN požadují, aby kraj lidem poskytl veškeré informace,“ konstatoval.