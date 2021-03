Deníku to v pondělí potvrdil zakladatel projektu Dělám, co můžu Pavel Pařízek, který se jako psycholog a terapeut zaměřuje mimo jiné na pomoc se zvládáním náročných situací i pocitu vyhoření. Právě na jím spouštěnou inciativu #delamcomuzu, zaměřenou na psychologické on-line konzultace, v polovině minulého týdne upozornila zdravotníky působící v přetížených nemocnicích hejtmanka Petra Pecková (STAN).

Raději na sebe neupozornit

Psychologickou pomoc mohou zdravotníci najít i na svých pracovištích, podobně jako třeba příslušníci složek integrovaného záchranného systému. Avšak i když vědí, jak systém psychosociální intervenční služby funguje, mnohým není vhod tuto pomoc vyhledávat. Jakkoli cítí, že by ji potřebovali.

„Nechtějí se projevit jako slabý člověk, vysvětlila hejtmanka,“ proč někteří nestojí o podporu právě v rámci zařízení, kde působí. Proto je tady Pařízkova iniciativa, jejímž prostřednictvím si pracovníci v první linii mohou domluvit on-line terapie zdarma; k dispozici je 745 odborníků. „A anonymně,“ zdůraznila hejtmanka to nejpodstatnější. S tím, že takováto pomoc může přispět k tomu, aby se syndrom vyhoření nerozrostl do větších rozměrů – a také zabrání tomu, aby si zdravotníci „nosili problémy domů“ a pociťovaly to jejich rodiny. „Když chceš udělat pořádek na planetě, musíš mít pořádek v sobě,“ ocitovala k tomu Pecková z Malého prince.

Právě tuhle formu podpory označuje za velmi užitečnou. „Domluvili jsme spolupráci pro středočeské zdravotníky, lékaře, sestry, záchranáře. Ve středu jsem jim do všech nemocnic poslala e-mail. Kéž by jim nabídnutá pomoc alespoň trochu ulevila od jejich stresu, myšlenek a zážitků,“ připomněla hejtmanka. Vedení kraje podle jejích slov iniciativu #delamcomuzu rádo podpoří finančním příspěvkem. Je potřeba, aby zdravotníci byli fit, a to nejen fyzicky, ale i psychicky, zdůraznila Pecková.

Zájem o pomoc se zvýšil

Jaká byla odezva středočeských zdravotníků? Přímo vyčíslit to podle Jany Dolejšové z organizačního týmu projektu nelze; právě z toho důvodu, že zájemci o konzultace si mohou zvolit úplnou anonymitu. Ohlas se prý dá odvozovat jen z nárůstu zájmu po hejtmančině dopisu. Přikyvuje i zakladatel Pařízek. S tím, že od čtvrtka zájem opravdu vzrostl.

I on připomíná, že psychologickou pomoc zdravotníci často nechtějí vyhledávat přímo v nemocnici v rámci systému, který tam funguje. „Jde jim o anonymitu, protože se bojí, aby nebyli stigmatizováni,“ vysvětlil psycholog Deníku. Tedy: nestojí o cejch člověka, který se s náročnou situací „nevyrovná sám“. „Takto si mohou zavolat třeba někomu na jižní Moravu,“ upozornil.

Častým steskem zdravotníků jsou pocity bezmoci, když na koronavirem vyvolávané onemocnění covid-19 nejsou k dispozici účinné léky. „I když – to se nyní zlepšuje,“ poznamenal Pařízek. Poměrně hojná je i naštvanost na systém a nedostatek vakcín, A především: největší problém představuje vyčerpanost. V takovém případě prý mnohdy pomůže už empatické uznání: ano, nyní je to vážně těžké. Prostě: promluvit si. A základní rada na dálku? Pocit vyčerpání vzniká po nějakou dobu, je proto třeba dbát na odpočinek. „Když je čas odpočinku, musí opravdu odpočívat – protože pak budou v zápřahu,“ radí zdravotníkům Pařízek.

Pomoc na dálku pro lidi z první linie

- Projekt „Dělám, co můžu“ nabízí bezpečné anonymní prostředí, kde nejen zdravotníci, ale třeba i záchranáři, lékárníci, sociální pracovníci, policisté, hasiči nebo třeba starostové mohou ventilovat své zážitky, emoce a myšlenky; získají nadhled, svou situaci mohou v klidu rozebrat s někým nezaujatým.

- Zkušení terapeuti pomohou ujasnit si své potřeby a priority, naplánovat, jak se o sebe dobře starat, zajistit trvale udržitelný výkon v práci, zabránit přetížení a vyhoření.

- Zájemce o konzultaci si vybere si odborníka, který mu nejvíc vyhovuje, kontaktuje ho a domluví si termín. Pokud si přeje konzultovat anonymně, může volat ze skrytého čísla či terapeut pošle odkaz na on-line platformu umožňující spojení bez nutnosti přihlašování či zadání jakýchkoliv údajů.



Zdroj: www.delamcomuzu.cz