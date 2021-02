Nedávejte dětem na hraní vyřazený mobil; blokují pak tísňovou linku u hasičů. V souvislosti s Dnem linky 112, připadající na datum, jež v kalendáři vypadá stejně (11. 2.), se s touto výzvou obrátila ve čtvrtek na veřejnost mluvčí Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Tereza Fliegerová.

Tísňová linka. Ilustrační foto. | Foto: ZZS hl. m. Prahy

Vysvětlení je jednoduché. Blikající „hračka“ není hračkou, ale stále funkčním telefonem, který je konstruován tak, aby se z něj dala přivolat pomoc i bez SIM karty; prostřednictvím sítě libovolného mobilního operátora. Dětské ručičky se tak snadno dovolají na operační středisko hasičů, obsluhující jednotné evropské číslo tísňového volání – právě tam, odkud vycházejí pokyny k výjezdu vozů s blikajícím majáky – aniž by o tom hlavička měla ponětí. A pochopitelně bez toho, že by to někdo měl v úmyslu…