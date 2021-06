Předčasně, v reakci na rozhodnutí soudu, se od pondělí otvírají provozovny služeb, dosud uzavřené v rámci opatření proti šíření koronaviru. Včetně restaurací. Někteří hostinští však usoudili, že není důvod mít zavřeno, už v minulých dnech.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Vladimír Pryček

Běžný provoz obnovili sami od sebe; z vlastního rozhodnutí. Setkalo se to s přízní štamgastů, ale i s ohlasy přesně opačnými. Potvrzuje to stížnost návštěvníka z Prahy, kterého před týdnem, v sobotu 22. května, šokovalo, co v poledne viděl v jedné z berounských restaurací: navzdory vládnímu nařízení byly všechny prostory veřejně přístupné.