Novinářům to po jednání magistrátního krizového štábu řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Primátor v minulém týdnu uvedl, že pokud vláda nepřipraví systém přerozdělování uprchlíků do dalších krajů, bude muset Praha asistenční centrum uzavřít. Centrum, sloužící pro Prahu a Středočeský kraj, odbavilo od začátku ruské invaze asi 90 000 lidí.

"Děkujeme vládě, že začala řešit problém hlavního města. Opatření, která byla představena hejtmanům, tak je vnímáme jednoznačně jako signál vlády, že chce situaci řešit. Chápeme, že se to nestane přes noc, proto závěr jednání krizového štábu je, že nyní nebudeme uzavírat asistenční centrum až do konce jednání, která musí proběhnout, nejpozději však do 31. května," řekl Hřib.

Projekt Nový Hlavák: Hledá se autor proměny nádraží i špinavého parku

Po uplynutí lhůty město situaci vyhodnotí a rozhodne o dalším postupu. Od vlády chce mít do té doby mimo jiné harmonogram řešení situace. O způsobu přesunu uprchlíků z Prahy do ostatních krajů bude Hřib jednat s ostatními hejtmany v rámci diskuse Asociace krajů ČR. Do řešení problémů je podle Hřiba nutné osobní zapojení premiéra Petra Fialy (ODS).

Ke konci května skončí dobrovolnická pomoc na hlavním nádraží. Podle primátora se totiž rozvinula do podoby, která nebyla původně zamýšlena. Mělo jít pouze o informační kiosek. Na základě schůzky s neziskovými organizacemi, hasiči nebo policií bude na hlavním nádraží pomoc ukončena. "Chceme, aby to proběhlo nějak řízeně a nevznikaly zmatky," řekl Hřib. Na hlavním nadraží pobývají stovky uprchlíků, většinou Romů, u nichž není jasné, zda mají nárok dočasnou ochranu. Část z nich má maďarské občanství.

Nová vyhláška: Alkohol nebude možné pít na tisíci místech, omezí se i náplavky

K řešení situace je nutné podle Hřiba, aby pomoc fungovala na dvou rovinách. První je, aby se prostřednictvím stanového městečka začali ubytovávat uprchlíci v dalších zařízeních a stany se staly pouze "čekárnou". O návazné ubytování se musí postarat stát. Druhý krok je zajistit lidem, kteří mají dvojí občanství a nemají tak nárok na bydlení v Česku, aby mohli odjet do své vlasti. "Protože my nejsme schopni jim poskytnout podporu," dodal Hřib.

Ředitel pražských hasičů Luděk Prudil řekl, že KACPU odbavilo v pondělí 664 a v úterý 450 lidí. "Postupně dochází ke snižování počtu, nicméně dostáváme se postupně na číslo téměř 90 000 uprchlíků odbavených od začátku války," řekl. Ve stanovém městečku v Troji bylo k půlnoci z úterý na dnešek 150 uprchlíků. Připravuje se převoz asi 20 z nich do náhradního ubytování.