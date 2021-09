Termín popularizační akce celoevropsky připadá na poslední pátek v září. On-line nabídka, připravená nejen kvůli nejistotě covidových pravidel, ale i s ohledem na to, aby zájemci mohli nahlédnout do prostor, kam návštěvníky naživo pustit nelze, však ale často má být přístupné déle.

Noc vědců si klade za cíl ukázat dobrodružství poznávání a vyvracet mýty o vědcích jako lidech, kteří se zavřeli do svých laboratoří a pracoven čekajíce, až se věrni svému oboru unudí k smrti. Chce je ukázat jako lidi dělající práci užitečnou pro každého, s nimiž však může být i spousta legrace – a kteří se i sami dokážou pobavit. Přičemž návštěvníci si vědu budou moci osahat a zažít na vlastní kůži.

Co a kde mu vyhovuje nejvíc, si kdokoli může vybrat na webu nocvedcu.cz . A je tam i průvodce, který každého dokáže nasměrovat předně podle jeho volby: zda si Noc vědců přeje zažít u počítače, nebo vyrazí osobně, jestli hledá program jakýkoli, nebo spíš přizpůsobený pro děti, které obory ho zajímají nejvíc… Případně zda potřebuje bezbariérový přístup, nebo schody nevadí.

Zástupci rozmanitých institucí na počátku víkendu přivítají zájemce, kterým představí svoji činnost. A ti, kteří se nechali zlákat v minulých letech, dobře vědí, že představované poznání rozhodně nebyla nuda. Svítilo to, zářilo, hořelo, bouchalo, létalo, šumělo, kypělo – nebo se i skrývalo. Letos bude zas, když aktuální koronavirová omezení umožňují osobní návštěvu. Což ale neznamená, že by si na své nepřišli i ti, kteří se dobrodružství poznání rozhodnou objevovat jen od domácího počítače.

Páteční večer či počátek noci na sobotu ale nemusí být pravidlem. Třeba v Senohrabech (také jste zauvažovali, jaké že se tam nachází výzkumné centrum?) bude Univerzita Karlova přibližovat osudy letoviska Pražanů během sobotního dopoledne. Ano, i to patří k vědě. Představí se totiž nejenom vědy technické a přírodní – nebo třeba lékařství – ale početné zastoupení mají rovněž vědy humanitní a společenské. Nebo se zapojí třeba hvězdárny.

Dolní Břežany, Kralupy nad Vltavou, Liběchov, Mladá Boleslav, Ondřejov, Husinec-Řež, Sedlčany, Senohraby, Slaný a Žebrák. To jsou většině Středočechů nejdostupnější města (a také dvě obce, a dokonce jedna osada), které v pátek 24. září povětšinou vpodvečer nabízejí rozmanité programy v rámci tradiční Noci vědců. Plus Praha; samozřejmě.

