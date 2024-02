Již dvanáct let se snažíte propagovat zdravý životní styl, a to zejména pomocí svých webových stránek varilamysicka.cz . Lidé zde mohou najít stovky nejrůznějších receptů. Žít zdravě ovšem není pouze o tom jíst zdravé potraviny?

S tím naprosto souhlasím. Dříve jsem pojem „žít zdravě“ více vnímala přes jídlo a výživu. Hodně jsem se zajímala o teorii, absolvovala jsem spoustu kurzů. Jak ovšem plynul čas, dále se vzdělávala a hlavně praxí jsem pochopila, že je potřeba mít větší nadhled, nejde jen o jídlo samotné a o to, co obsahuje. Důležitou roli hraje, jak o něm přemýšlíme, jak se u jídla cítíme, kdy ho jíme, jak často a třeba i s jakou energií do toho jdeme při samotné přípravě. Záleží samozřejmě i na pohybu, pokud vydáme větší množství energie, tu pak následně nabíráme pomocí jídla. V neposlední řadě ovlivňuje stravování i spánek. Je vědecky dokázáno, že pokud v noci špatně spíme, tělo automaticky prahne po jednoduchých cukrech a vůle, co máme v plánu, jde pak stranou.

Mezi vašimi recepty můžeme najít množství hlavních jídel, ale i bezmasých, moučníků, polévek, bezlepkových jídel či salátů. Každý si tedy najde to své?

Nezastávám žádný specifický styl stravování. V některé rodině může být dospívající syn, sportovec, který potřebuje více bílkovin a chce jíst steaky a jeho sestra může být vegetariánkou. Je potřeba dělat a umět všechno, ale v poslední době je stále větší požadavek ze strany firem, kterým vytvářím recepty na míru, o bezmasou stravu. Dá se říci, že je to takový trend, nejíst maso každý den. Lidé se dočítají, že je to lepší pro zdraví a hledají různé recepty, které obsahují jiné potraviny jako zdroje bílkovin. Hledají způsoby jak jídlo uvařit, aby se nejednalo o nevzhlednou šlichtu a já se snažím ukazovat, že jídlo může na talíři hezky vypadat a zároveň chutnat. Důležitý je přístup k jídlu, jak ho člověk vnímá. Staré čínské přísloví říká, že bychom se měli cítit dobře před jídlem, během něj i po jídle.

Zmínila jste vizuálnost jídla. Snažíte se, aby jídlo hrálo více barvami?

Říkám to už dlouho, i mým dětem, že jídlo na talíři by mělo být barevné. Třeba opečený losos se zelenými fazolkami, k tomu upečené batáty, rajčata. Přílohou může být i černá čočka beluga. Obsahuje hodně antioxidantů a v tom tkví celý princip. V barvách jsou hodně antioxidanty a ochranné látky, takže platí, čím více barev na talíři, tím je jídlo zdravější.

Lidé požadují, aby bylo jídlo především chutné a někteří se mohou obávat, že v případě bezmasé stravy tomu tak být vždy nemusí…

Proto hraje velkou roli dochucování. To je téma, které mě opravdu nadchlo a myslím, že by se v tom mohl posunout každý, Češi obzvlášť. Zatímco v jiných zemích v orientální či středomořské kuchyni využívají hodně bylinek a koření, my jsme v tomto směru hodně konzervativní. Známe většinou jen klasiku jako majoránku, pepř, drcený kmín nebo grilovací koření, ale možností je mnohem více. Díky koření i z obyčejných základních surovin, jako jsou rajčata, můžeme udělat polévku, která chutná italsky, jako česká rajská nebo může chutnat jako indická polévka, ve které je indické koření chilli s kurkumou. Je ovšem důležité, aby koření bylo kvalitní. Ta běžně dostupná obsahuji minimálně 50% soli. Objevila jsem koření, které je bez soli, glutamátů, ochucovadel, bez lepku. Je to čisté koření, jeho směsi chutnají pokaždé jinak a má sílu, takže stačí málo. Když pak takovým kořením, nebo třeba zeleninovým vývarem ochutíme bulgur či kuskus, tedy přílohy, které spousta lidí nemusí, hned je to o něčem jiném. I bezmasý karbanátek obsahující luštěninu se dá udělat tak, že můj tatínek, který maso miluje, nepozná, zda tam je či není. Je třeba dát pryč stranou předsudky.

Kamila Metzová.Zdroj: Deník / Michal Bílek

Pokud sestavíte jídelníček na celý den a chybí v něm maso, předpokládám, že se snažíte o to, aby tělo nestrádalo a přijalo veškeré živiny?

Určitě to sleduji, je to jedna ze základních podmínek, aby tělo dostalo vše, co potřebuje, mělo dostatek mikroživin, sacharidů, bílkovin, tuků i vlákniny. Pokud chybí maso, alternativa může být v tofu, tempech, kromě sojových výrobků mohou být náhradou i různé sýry, vejce, luštěniny i obiloviny jako quinoa, která je rovněž bohatá na bílkoviny. Doporučuji různé druhy obilovin a luštěnin kombinovat, aby to dalo kompletní spektrum aminokyselin, které jsou v mase. Vegetariáni přidávají do jídla přírodní protein z rostlin – kombinace hrachového, konopného a rýžového vytvoří dohromady 12 aminokyselin, tedy stejně jako v mase.

Jak přistupujete ke sladkým jídlům?

Sladké mám ráda, peču často moučníky a vytvářím originální receptury. Záleží pro koho je určen a co je jeho cílem. Pro sebe si udělám například tvarožník, kam dám bobulovité ovoce, mohu ho lehce osladit medem či sirupem. Pro návštěvu jsem schopna upéct klasickou buchtu dle tradičních receptur, tedy máslem, cukrem, aby chutnala „babičkovsky“. Dříve jsem se snažila za každou cenu bílý cukr nahrazovat jinými alternativami, ale podle nejnovějších vědeckých poznatků se ukazuje, že nezáleží na druhu sladidla, ale na celkovém množství cukru. Důležitá je tedy především střídmost. Dají se ale vytvářet i proteinové moučníky, či moučníky z červené čočky nebo dokonce cizrnové mouky. I v moučníku může být luštěnina, která dodá bílkoviny a vlákninu a de facto to nikdo nepozná. V poslední době peču i bezlepkové moučníky, neboť dceři zjistili celiakii a musí dodržovat bezlepkovou stravu. Vytvářím i bezlepkové receptury přímo pro firmy, od nichž je stále větší požadavek a zároveň se posouvám v tom, jak tyto věci uvařit a upéci tak, aby absenci lepku nikdo nepoznal.

Bezlepková strava je stále více žádaná. Pociťujete v tom i trend?

Myslím si, že ano, obzvlášť v některých zemích. Například moje sestra žije v Londýně a tam je to vyloženě životní styl, kdy mnoho lidí preferuje bezlepkové jídlo. Ale předpokládám, že se tento trend bude měnit v čase s příchodem nových poznatků. Je také důležité si říci, zda dotyčný bezlepkovou stravu opravdu potřebuje, tedy mu byla mu byla klinicky prokázána celiakie, kdy nemá na výběr. Někteří si myslí, že když vyloučí mouku nebo celkově lepek, že jí zdravěji, ale není to úplně nutné. Pokud nemá tuto nemoc, střídmá konzumace jídel s obsahem mouky neublíží, je třeba dát na intuici. Když mu pocitově nedělá dobře například lepek z žita a není mu dobře, má jeho absence opodstatnění, což jsem zjistila třeba sama u sebe.

Spousta lidí nemá v dnešní době čas na vyvařování. Kromě toho, že nechce trávit dlouhý čas s přípravou, se chce najíst zároveň i za málo peněz. Zohledňujete tuto skutečnost ve svých receptech?

Již od počátku bylo mým principem heslo – rychle, jednoduše a zdravě, pouze slovo „zdravě“ jsem vyměnila postupem času za „kvalitně“, neboť co je zdravé pro jednoho nemusí být pro druhého. Nejraději mám recepty, které člověk připraví do třiceti minut. Co se týče vstupních surovin, je to jednoduché. Myslím, že jíst kvalitně vůbec nemusí být drahé. Naopak, když ho připravujeme doma, lze k tomu přistupovat ekonomicky. Například uvaříme kilo červené řepy, která stojí málo a z ní utvoříme mnoho jídel. Například polévka, pomazánka, může se nakrájet do salátu, dokonce se dá dát i do moučníku. Brownies s nastrouhanou červenou řepou vypadá krásně a je navíc šťavnaté. Nebo uvaříme cizrnu a uděláme z ní polévku, dá se dát do těstovin a nebo z ní udělat cizrnové placičky.

Souvisí konzumace jídla i roční obdobím?

Zcela nepochybně. Nyní máme zimu a není dobré jíst příliš mnoho zeleniny v syrovém stavu, neboť tělo ji v tomto období hůře tráví. Spíše doporučuji ovoce a zeleninu tepelně upravit. Například obyčejné jablko krátce podusit v hrnci, je to lepší na trávení a zároveň zahřeje organismus.

Kamila Metzová - propagátorka zdravého životního stylu.Zdroj: archiv Kamily Metzové

Spravujete web varilamysicka.cz, co všechno je vlastně náplní vaší práce?

Věci, které dělám, rozděluji na online a offline. Na web přidávám recepty, vzdělávám tam lidi. Mým principem není jen ukázat recept, ale dám tam i přidanou hodnotu – zajímavou informaci, zkušenost z praxe. Aby měli lidé chuť na zkoušení dalších receptů, posouvali se. Někteří se mi už deset let pravidelně ozývají, co všechno vyzkoušeli, posílají fotky. Pracuji také na vzdělávání pomocí kurzů, chci tuto sekci přidat na web, abych do ní mohla nahrát přednášku na nějaké téma, neboť v dnešní době je komplikovanější někam jezdit. Informace dávám také na facebook a instagram. Dostala jsem se také k vyvíjení firemních receptur – bezlepkových i jiných, kde jsem mohla zúročit své patnáctileté zkušenosti. Mívám také různé přednášky či kurzy vaření. V neposlední řadě píšu tematické články do různých médií a v poslední době stále více rozvíjím focení jídel.

Nenapadlo vás sepsat vlastní kuchařku?

Myslím, že ji určitě vydám, ale je to věc, které je potřeba se věnovat intenzivně alespoň dva měsíce. Byla jsem sice již oslovena, poptávka je i ze strany čtenářů, kteří by rádi mé recepty viděli v knížce, ale ještě nenastala vhodná doba. (usmívá se)