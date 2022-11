Obrazem: Karel Čapek svým odkazem promluvil k europoslancům

Robot ze Staré Huti u Dobříše doputoval do Štrasburku. Ve čtvrtek 20. října na to upozornil krajský úřad, když informoval, kam až se dostala putovní výstava nazvaná ROBOT: Born in Czechia, known all over the world, kterou připravil Památník Karla Čapka.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Putovní výstava nazvaná ROBOT: Born in Czechia, known all over the world ve Štrasburku. | Foto: fb hejtmanky Petry Peckové